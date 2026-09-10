Việc đạt tiêu chuẩn quốc tế không chỉ minh chứng cho năng lực của doanh nghiệp nội địa, mà còn đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe tại các công trình trọng điểm.

Ống thép luồn dây điện IMC do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL Listed - UL 1242

Trong hệ thống cơ điện (MEP), ống thép luồn dây điện đóng vai trò là giải pháp bảo vệ an toàn dài hạn cho toàn bộ hạ tầng dây dẫn của công trình. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit) đã tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống nhà máy hiện đại, vận hành theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Định hướng này giúp Vietconduit từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị nội địa hiếm hoi sản xuất thành công ống thép luồn dây điện đạt các chứng nhận khắt khe của Hoa Kỳ như UL. Qua đó, sản phẩm không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật thường đặt ra tại những dự án có sự tham gia của tổng thầu và tư vấn giám sát nước ngoài, mà còn từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.

Bên trong dây chuyền sản xuất ống thép luồn dây điện ren IMC

Ống thép luồn dây điện ren IMC (Intermediate Metal Conduit) là dòng sản phẩm chủ lực của Vietconduit, đạt chứng nhận UL Listed - UL 1242 với mã hồ sơ E555652, được công khai trên hệ thống UL Product iQ® để chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát dễ dàng tra cứu, đối chiếu.

Giấy chứng nhận UL 1242 (Số chứng nhận E555652) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC của Vietconduit.

Để đạt được chứng nhận này, sản phẩm phải trải qua chuỗi 3 giai đoạn sản xuất được kiểm soát chặt chẽ:

· Giai đoạn 1: Chuẩn bị & Tạo hình: Cuộn thép mạ kẽm được xả băng, hàn nối liên tục và làm sạch bề mặt kỹ lưỡng trước khi đưa vào dây chuyền cán uốn định hình.

· Giai đoạn 2: Hàn cao tần & Xử lý bề mặt: Thân ống được hàn cao tần dọc theo mối nối. Bề mặt mối hàn trong và ngoài được gọt phẳng bavia nhằm tránh làm xước dây cáp khi luồn, sau đó được phun phủ lại kẽm nóng chống rỉ. Đặc biệt, mặt trong ống IMC được phủ thêm lớp sơn Epoxy giúp kéo dây trơn tru, trong khi mặt ngoài được phủ lớp keo bảo vệ tối ưu chống ăn mòn.

· Giai đoạn 3: Hoàn thiện & Kiểm định: Ống được định hình chuẩn kích thước, cắt theo chiều dài tiêu chuẩn, tiện ren hai đầu, in thông số kỹ thuật trực tiếp lên thân ống và đóng gói. Toàn bộ lô hàng phải trải qua khâu kiểm định chất lượng nghiêm ngặt (đạt chuẩn UL và ANSI) trước khi chính thức xuất xưởng.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm ống luồn dây điện IMC của Vietconduit còn đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn ANSI C80.6 và được sử dụng trong phạm vi quy định của NEC Article 342, tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật vững chắc khi đưa vào các hệ thống điện đòi hỏi mức độ bảo vệ cơ học và an toàn ở cấp độ cao.

Quy trình sản xuất ống thép luồn dây điện tại nhà máy Vietconduit

Không dừng lại ở sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC, Vietconduit còn cung cấp trọn gói các giải pháp vật tư thiết bị điện M&E như: ống thép luồn dây điện EMT đạt UL Listed - UL 797, ống ruột gà lõi thép và phụ kiện đi kèm, hệ treo giá đỡ, máng cáp dạng lưới… đạt chuẩn chất lượng, mang đến sự tiện lợi và đồng bộ cho nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.

Ống thép luồn dây điện EMT do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL Listed - UL 797

Khẳng định giá trị "Made in Vietnam" trên thị trường quốc tế

Hành trình của Vietconduit cho thấy một thông điệp rõ ràng: chứng nhận quốc tế chỉ thực sự có giá trị khi đặt trong một quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ ở từng công đoạn.

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit

Đây cũng là con đường mà các doanh nghiệp vật tư MEP nội địa như Vietconduit đang theo đuổi, không chỉ hướng đến việc thay thế hàng nhập khẩu mà còn từng bước làm chủ công nghệ, tiêu chuẩn và năng lực cung ứng, đưa sản phẩm "Made in Vietnam" tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị ngành cơ điện trong nước và quốc tế.

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit) Địa chỉ: Lô D8.1, Đường số 10, Khu Công nghiệp cơ khí ôtô TP.HCM, xã Phú Hoà Đông, TP HCM Website: www.vietconduit.com Điện thoại: (028) 2224 3339 Email: kinhdoanh@vietconduit.com

(Nguồn: Vietconduit)