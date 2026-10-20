MỸ - Nữ người mẫu Sahara Ray từng vướng tin đồn hẹn hò Justin Bieber qua đời ở tuổi 33. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được công bố.

Ngày 20/10, PEOPLE đưa tin người mẫu Sahara Ray qua đời ở tuổi 33. Theo gia đình, cô trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào tối 18/10, bên cạnh những người thân. Nguyên nhân qua đời hiện chưa được công bố.

Sahara sinh năm 1993 tại Australia, lớn lên chủ yếu ở Santa Cruz, bang California, Mỹ. Cha cô, Tony Ray, từng là vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp và xếp hạng 11 thế giới năm 1992. Từ nhỏ, Sahara thường theo cha đến Hawaii và nhiều nơi trên thế giới để tham dự các giải lướt sóng.

Nữ người mẫu Sahara Ray. Ảnh: IGNV

Sau này, Sahara theo đuổi sự nghiệp người mẫu và thu hút lượng lớn người theo dõi trên Instagram. Năm 2016, cô gây chú ý khi xuất hiện cùng ca sĩ Justin Bieber trong chuyến nghỉ dưỡng tại Hawaii, làm dấy lên tin đồn hẹn hò.

Đầu năm 2026, Sahara chào đón con gái đầu lòng tên Snow. Cô thông báo mang thai vào tháng 8/2025 và thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video về hành trình làm mẹ trên mạng xã hội. Đến tháng 4/2026, người mẫu lần đầu đăng video hé lộ hình ảnh con gái, bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên mới.

Nữ người mẫu từng xuất hiện bên cạnh Justin Bieber. Ảnh: X

Năm 2024, Sahara tiết lộ được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré, một rối loạn hiếm gặp khiến hệ miễn dịch tấn công các dây thần kinh ngoại biên. Bệnh có thể gây yếu cơ, tê bì và thậm chí liệt.

Trong video chia sẻ khi đó, cô cho biết bị liệt từ phần trên đùi xuống bàn chân, không thể tự đi lại. Sahara phải sử dụng xe lăn trong phần lớn thời gian và kết hợp khung tập đi để di chuyển.

Thông tin Sahara Ray qua đời khiến người hâm mộ tiếc thương, nhất là khi cô vừa đón con đầu lòng trong năm nay.

Sahara Ray trên mạng xã hội (IGNV):