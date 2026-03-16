Ngày 16/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Đăng Đông làm Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: HTD

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Võ Đăng Đông, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố các quyết định chuẩn y của Ban Bí thư về một số nhân sự tham gia UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An chúc mừng những cán bộ vừa được chuẩn y; đồng thời đề nghị trên cương vị mới, những cán bộ trên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giữ vững tinh thần đoàn kết, cùng tập thể UBKT Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Võ Đăng Đông bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới.

Tân Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, cùng tập thể cơ quan thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao.