Chiều 2/7, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa 11 tổ chức kỳ họp để tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bỏ phiếu bầu ông Y Nhuân Byă - tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Y Nhuân Byă (thứ 2 từ trái qua) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hải Dương

Ông Y Nhuân Byă sinh năm 1979, dân tộc Ê Đê, quê quán tại tỉnh Đắk Lắk. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Luật, thạc sĩ Luật.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Y Nhuân Byă từng giữ các chức vụ như Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Ea Kar (cũ). Từ ngày 1/7/2025, ông Y Nhuân Byă được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Hiện tại, Đắk Lắk có 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: ông Nguyễn Thiên Văn, ông Trương Công Thái, ông Đào Mỹ, bà Hồ Thị Nguyên Thảo và ông Y Nhuân Byă.