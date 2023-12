{"article":{"id":"2223520","title":"Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên","description":"Tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM đã công bố quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP với ông Phạm Thành Kiên; quyết định của Thủ tướng về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP với ông Nguyễn Văn Dũng.","contentObject":"<p>Sáng 6/12, HĐND TP.HCM khóa 10 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 13 - kỳ họp thường kỳ cuối năm.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/z4947074238792-358005650c21f1705c58d958fa90c903-292.jpg?width=768&s=NmkRRTKGLEgU4kBSLpZ7vA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/z4947074238792-358005650c21f1705c58d958fa90c903-292.jpg?width=1024&s=pJhppJtJu2lHhgdal3r8lw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/z4947074238792-358005650c21f1705c58d958fa90c903-292.jpg?width=0&s=Zdwhkj_UpZsriF4AdKxiAg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/z4947074238792-358005650c21f1705c58d958fa90c903-292.jpg?width=768&s=NmkRRTKGLEgU4kBSLpZ7vA\" alt=\"z4947074238792 358005650c21f1705c58d958fa90c903.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/z4947074238792-358005650c21f1705c58d958fa90c903-292.jpg?width=260&s=6oUMjMG4V0VdnUyDp0bBig\"></picture>

<figcaption>Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (ở giữa) chúc mừng và trao kết quả phê chuẩn cho ông Phạm Thành Kiên (thứ 2 từ phải qua) và ông Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Nguyễn Huế</figcaption>

</figure>

<p>Tại kỳ họp, bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP đã công bố quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP đối với ông Phạm Thành Kiên.</p>

<p>Đồng thời, HĐND TP cũng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Văn Dũng.</p>

<p>Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP lần thứ 12, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3 làm Phó Chủ tịch HĐND TP. Đồng thời, bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.</p>

<p><strong>31 người dự kiến lấy phiếu tín nhiệm</strong></p>

<p>Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 4 nhóm nội dung quan trọng.</p>

<p>Thứ nhất, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đồng thời, tập trung thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội…</p>

<p>Thứ 2, HĐND TP sẽ nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND TP…</p>

<p>Thứ 3, tiến hành giám sát trực tiếp qua việc chất vấn về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đô thị, quốc phòng an ninh đối với các sở, ngành và Chủ tịch UBND quận 12; nghe Chủ tịch UBND TP báo cáo làm rõ các nội dung, kết quả đạt được cũng như việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ntl-1-293.jpg?width=768&s=i7CypnSjETTqLNWEWPNzDQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ntl-1-293.jpg?width=1024&s=m9zCDVX55g4kNf0Xil1BcQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ntl-1-293.jpg?width=0&s=XHMkzm0dlkLLhIXM2cV6Hw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ntl-1-293.jpg?width=768&s=i7CypnSjETTqLNWEWPNzDQ\" alt=\"ntl 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ntl-1-293.jpg?width=260&s=GCfhix_XSOy-Drpx5yPnNA\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Huế</figcaption>

</figure>

<p>Thứ 4, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu theo quy định tại Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội.</p>

<p>\"Đây là một trong những hoạt động giám sát, góp phần đánh giá uy tín, năng lực, chất lượng, hiệu quả của bộ máy nhà nước, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, cũng là nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trên cương vị công tác của mình\", bà Nguyễn Thị Lệ cho biết. </p>

<p><strong>Danh sách dự kiến các chức danh được HĐND TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 13:</strong></p>

<p>1. Khối UBND TP.HCM</p>

<p>Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM</p>

<p>Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM</p>

<p>Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM</p>

<p>Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM</p>

<p>Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM</p>

<p>2. Các Ủy viên UBND TP.HCM</p>

<p>Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM</p>

<p>Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông</p>

<p>Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư</p>

<p>Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường</p>

<p>Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương</p>

<p>Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ</p>

<p>Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội</p>

<p>Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch</p>

<p>Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao</p>

<p>Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ</p>

<p>Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải</p>

<p>Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp</p>

<p>Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo</p>

<p>Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế</p>

<p>Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc</p>

<p>Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng</p>

<p>Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</p>

<p>Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM</p>

<p>Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM</p>

<p>Ông Đặng Minh Đạt, Chánh Thanh tra TP.HCM</p>

<p>Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc TP.HCM</p>

<p>3. Khối HĐND TP.HCM</p>

<p>Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM</p>

<p>Ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách</p>

<p>Bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng ban Pháp chế</p>

<p>Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội</p>

<p>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Đô thị</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/phe-chuan-ket-qua-bau-pho-chu-tich-hdnd-tp-hcm-pham-thanh-kien-2223520.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/quoc-hoi-phe-chuan-ket-qua-bau-pho-chu-tich-hdnd-tphcm-pham-thanh-kien-290.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/quoc-hoi-phe-chuan-ket-qua-bau-pho-chu-tich-hdnd-tphcm-pham-thanh-kien-291.jpg","updatedDate":"2023-12-06T11:42:26","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"06/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223586","title":"HĐND TP.HCM thông qua danh sách 31 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm","description":"100% đại biểu thống nhất thông qua danh sách 31 chức danh được HĐND TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 13.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hdnd-tp-hcm-thong-qua-danh-sach-31-chuc-danh-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-2223586.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/hdnd-tphcm-thong-qua-danh-sach-31-chuc-danh-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-509.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:09:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223574","title":"Bí thư TP.HCM: Lấy phiếu tín nhiệm là để cán bộ tự soi lại mình","description":"Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, việc lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để xem xét, đánh giá cán bộ trong thực thi công vụ và cũng là dịp để cán bộ tự soi lại mình.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-van-nen-phat-viec-lay-phieu-tin-nhiem-tai-ky-hop-thu-13-hdnd-tp-hcm-2223574.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bi-thu-tphcm-lay-phieu-tin-nhiem-la-de-can-bo-tu-soi-lai-minh-492.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223533","title":"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 cán bộ chủ chốt của Hà Nội","description":"Sáng 6/12, HĐND TP Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh khối HĐND và UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-28-can-bo-chu-chot-cua-ha-noi-2223533.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-28-can-bo-chu-chot-cua-ha-noi-379.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223300","title":"Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết","description":"Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông như nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, quá tải...","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-yeu-cau-tang-cuong-kiem-tra-nong-do-con-dip-tet-2223300.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thu-tuong-yeu-cau-tang-cuong-kiem-tra-nong-do-con-dip-tet-1422.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T22:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223371","title":"Chủ tịch nước: Khám phá ra các vụ án lớn là do quyết tâm chống tham nhũng","description":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, việc phát hiện ra nhiều vụ tham nhũng tiêu cực, vụ sau to hơn vụ trước là do 'chúng ra quyết tâm làm', mạnh dạn công khai thông tin đến cử tri và nhân dân.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-kham-pha-ra-cac-vu-an-lon-la-do-quyet-tam-chong-tham-nhung-2223371.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-kham-pha-ra-cac-vu-an-lon-la-do-quyet-tam-chong-tham-nhung-1231.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223365","title":"Phiên toàn thể thứ nhất Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam","description":"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đề nghị ba Quốc hội tiếp tục nâng cao vai trò Quốc hội, nhất là trong việc giám sát, đôn đốc thúc đẩy các dự án hợp tác giữa ba nước và giữa ba nước với quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-2223365.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1100.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T18:05:43","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223356","title":"Danh sách 28 cán bộ chủ chốt của Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm","description":"Chiều 5/12, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua danh sách 28 cán bộ chủ chốt được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 14.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/danh-sach-28-can-bo-chu-chot-cua-ha-noi-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-2223356.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/danh-sach-28-can-bo-chu-chot-cua-ha-noi-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-409.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223129","title":"Bí thư Hà Nội đề nghị đại biểu công tâm trong lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh","description":"Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-thu-ha-noi-de-nghi-dai-bieu-cong-tam-trong-lay-phieu-tin-nhiem-28-chuc-danh-2223129.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bi-thu-ha-noi-de-nghi-dai-bieu-cong-tam-trong-lay-phieu-tin-nhiem-28-chuc-danh-677.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223141","title":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5","description":"Ngày 5/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 – địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-2223141.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-503.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:33:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223020","title":"Việt Nam sơ tán 338 công dân từ vùng chiến sự ở Myanmar về nước","description":"338 người Việt, gồm cả trẻ sơ sinh, bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh ở miền bắc Myanmar đã được sơ tán về đến Việt Nam. Toàn bộ chi phí do Chính phủ Việt Nam chi trả.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-so-tan-338-cong-dan-tu-vung-chien-su-o-myanmar-ve-nuoc-2223020.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/viet-nam-so-tan-338-cong-dan-tu-vung-chien-su-o-myanmar-ve-nuoc-133.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:35:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222828","title":"Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0","description":"Bằng cách tăng cường năng lực, cải cách thể chế, tiếp tục khai thác các cơ hội của toàn nền kinh tế và đảm bảo sự phối hợp liên ngành, Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và hỗ trợ các mục tiêu chuyển đổi năng lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-2222828.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1789.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222934","title":"Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào","description":"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh thời gian tới Lào và Việt Nam tiếp tục nỗ lực, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, xứng tầm với quan hệ chính trị.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-2222934.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-1718.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T22:03:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222852","title":"Thu hút các nguồn lực mới từ chuyến công du đến Trung Đông của Thủ tướng","description":"Việc chủ động tăng cường quan hệ với các quốc gia ở Trung Đông có ý nghĩa thiết thực trong khai mở thị trường mới, thu hút đầu tư và các nguồn lực mới phục vụ phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-hut-cac-nguon-luc-moi-tu-chuyen-cong-du-den-trung-dong-cua-thu-tuong-2222852.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thu-hut-cac-nguon-luc-moitu-chuyen-cong-du-den-trung-dong-cua-thu-tuong-1592.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T20:30:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222790","title":"Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Nghiên cứu, sửa tuổi lao động phù hợp với trí thức","description":"Ngoài các chính sách đặc thù, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cần nghiên cứu, sửa đổi tuổi lao động phù hợp với hoạt động của đội ngũ trí thức.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-trong-nghia-nghien-cuu-sua-tuoi-lao-dong-phu-hop-voi-tri-thuc-2222790.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ong-nguyen-trong-nghia-nghien-cuu-sua-tuoi-lao-dong-phu-hop-voi-tri-thuc-680.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222636","title":"Thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam 'đã nói là làm' tại COP28","description":"Những thông điệp được Thủ tướng gửi đến Hội nghị COP28 cũng như những hành động của Việt Nam hiện thực hóa cam kết tại COP26 đã để lại trong cộng đồng quốc tế hình ảnh một Việt Nam năng động, mạnh mẽ, \"đã nói là làm”, \"đã cam kết phải thực hiện\".","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thong-diep-manh-me-ve-mot-viet-nam-da-noi-la-lam-tai-cop28-2222636.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thong-diep-manh-me-ve-mot-viet-nam-da-noi-la-lam-tai-cop28-1189.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222659","title":"Thủ tướng: 'Trung ương đang làm thay địa phương nhiều quá'","description":"Dẫn chứng về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Trung ương phải ban hành hàng trăm văn bản hướng dẫn, song vẫn chậm, Trung ương đang làm thay địa phương nhiều việc.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-trung-uong-dang-lam-thay-dia-phuong-nhieu-qua-2222659.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thu-tuong-trung-uong-dang-lam-thay-dia-phuong-nhieu-qua-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:40:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222676","title":"Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia","description":"Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/12.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-bo-truong-quoc-phong-malaysia-2222676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-bo-truong-quoc-phong-malaysia-1083.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:48:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222633","title":"Chủ tịch QH đến Vientiane dự Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam","description":"Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu các hoạt động tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), thăm và làm việc tại Lào.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-den-vientiane-du-hoi-nghi-cap-cao-qh-3-nuoc-2222633.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chu-tich-qh-den-vientiane-du-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-campuchia-lao-viet-nam-981.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222607","title":"Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận làm Thứ trưởng Bộ Tài chính","description":"Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pho-chu-tich-tinh-bac-lieu-le-tan-can-lam-thu-truong-bo-tai-chinh-2222607.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/pho-chu-tich-tinh-bac-lieu-le-tan-can-lam-thu-truong-bo-tai-chinh-701.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222573","title":"Chủ tịch nước: Chỗ nào không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự","description":"Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đại đoàn kết phải phát huy dân chủ và nếu đoàn kết mà không có dân chủ thì là đoàn kết \"xuôi chiều\", chỗ nào không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-trinh-bay-chuyen-de-ve-dai-doan-ket-dan-toc-2222573.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chu-tich-nuoc-cho-nao-khong-co-dan-chu-thi-khong-co-doan-ket-thuc-su-686.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222303","title":"Bình Thuận sắp triển khai dự án điện gió ngoài khơi hơn 10 tỷ USD","description":"Tập đoàn năng lượng xanh lớn nhất thế giới đang hoàn tất thủ tục để triển khai dự án điện gió ngoài khơi La Gàn, Bình Thuận với tổng vốn đầu tư dự kiến 10,5 tỷ USD, hoàn thành trước 2030.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-thuan-sap-trien-khai-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-hon-10-ty-usd-2222303.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/binh-thuan-sap-trien-khai-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-hon-10-ty-usd-884.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T19:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222338","title":"Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ","description":"VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 29-30/11 thành công tốt đẹp.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn","detailUrl":"/tu-lieu/toan-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tu-lieu/toan-van","subIds":["00006F","00006G","00006J"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-bo-chung-viet-nam-tho-nhi-ky-2222338.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tuyen-bo-chung-viet-nam-tho-nhi-ky-647.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T15:40:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222326","title":"UAE muốn lập Trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Việt Nam","description":"Thủ tướng cho biết, trong các cuộc gặp, Tổng thống UAE khẳng định không hạn chế hàng hóa Việt Nam vào UAE và mong muốn triển khai thành lập Trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/uae-muon-lap-trung-tam-nghien-cuu-cua-microsoft-tai-viet-nam-2222326.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/uae-muon-lap-trung-tam-nghien-cuu-cua-microsoft-tai-viet-nam-642.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T15:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222244","title":"Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam","description":"Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2023-2028.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-dinh-khang-tai-dac-cu-chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-2222244.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/ong-nguyen-dinh-khang-tai-dac-cu-chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-455.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T13:08:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222242","title":"WEF xây dựng Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM","description":"Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch điều hành WEF cho biết, WEF đang phối hợp với TP.HCM xây dựng Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là một phần trong mạng lưới toàn cầu của WEF.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/wef-xay-dung-trung-tam-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-tai-tp-hcm-2222242.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/wef-xay-dung-trung-tam-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-tai-tphcm-354.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa