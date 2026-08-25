ASEAN Awards 2026 được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026 (ASEAN Economic Forum) lần thứ 7, hướng đến tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực. Năm nay cũng là lần thứ hai Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES góp mặt trong bảng xếp hạng ASEAN Awards, sau khi được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2024.

Đây là giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân, thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu có thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Các doanh nghiệp được xét chọn dựa trên nhiều tiêu chí, từ quy mô hoạt động, hiệu quả kinh doanh, năng lực tài chính đến uy tín thương hiệu, khả năng duy trì tăng trưởng và triển vọng phát triển dài hạn, đồng thời có những thành tích được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận.

Bảo hiểm số OPES với “cú đúp” giải thưởng từ ASEAN Awards 2026

“Cú đúp” giải thưởng của OPES cho thấy sự ghi nhận của thị trường với mô hình bảo hiểm số được thúc đẩy bởi chiến lược chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dựa trên những nền tảng cốt lõi về công nghệ, đổi mới sáng tạo và lấy trải nghiệm khách hàg làm trung tâm.

Với định hướng tiên phong về công nghệ, hướng tới giảm thiểu các tác động môi trường, tối ưu hóa nguồn lực để phát triển bền vững, OPES đã và đang triển khai mạnh mẽ và toàn diện tự động hóa vận hành trong mọi khâu của doanh nghiệp. Một trong những dấu ấn nổi bật là việc OPES đã ra mắt Cổng Dịch vụ Hợp đồng bảo hiểm trực tuyến giúp rút ngắn một nửa thời gian xử lý hồ sơ. Cùng với đó là hai cổng bồi thường Fast track và Eclaim ra mắt từ cuối 2025 và đầu năm 2026, giúp khách hàng có thể gửi yêu cầu bồi thường hoàn toàn trực tuyến, không cần bản cứng hay giấy tờ phức tạp.

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong kinh doanh và vận hành, kết hợp đổi mới công nghệ, OPES liên tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong kinh doanh khi tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc trong nửa đầu năm 2026 đạt 2.654 tỷ đồng, tăng 23,5% và cao hơn mức tăng bình quân của toàn ngành. Thị phần của OPES tăng lên 5,3%, giúp doanh nghiệp giữ vị trí top 7 thị phần ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Đồng thời, OPES cũng hiện diện ngày càng rõ nét tại nhiều bảng xếp hạng và giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như: VNR500, FAST500, PROFIT500 của Vietnam Report; ASEAN Awards 2024; cùng chuỗi danh hiệu từ Insurance Asia Awards gồm Nhà bảo hiểm số của năm, Sáng kiến bảo hiểm xe cơ giới, Sáng kiến AI và Sáng kiến giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Chuỗi thành tích nổi bật về kinh doanh và danh tiếng gần đây là thành quả được tạo dựng từ định hướng phát triển nhất quán và quá trình tích lũy năng lực bền bỉ qua nhiều năm. Thành lập từ năm 2018, OPES từng bước khẳng định dấu ấn trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh cùng hàng loạt sáng kiến đổi mới. Chỉ sau 6 năm thành lập, năng lực vận hành đã được nâng cấp rõ rệt khi OPES có thể xử lý hơn 600.000 đơn bảo hiểm mỗi ngày, phục vụ khoảng 16 - 18 triệu khách hàng với “bộ máy” chỉ hơn 100 nhân sự, cho thấy hiệu suất vượt trội của mô hình bảo hiểm số. Giai đoạn 2025 - 2026, lượng đơn bảo hiểm trong những ngày cao điểm lên tới xấp xỉ 1 triệu đơn mỗi ngày.

Lợi thế về công nghệ giúp OPES gia tăng hiệu quả hoạt động và duy trì tốc độ tăng trưởng cao

Tại ASEAN Awards 2026, OPES đồng thời được xướng tên ở hạng mục Top 10 Doanh nghiệp tiên phong ESG, tôn vinh những giá trị tích cực mà công ty đang lan tỏa đến cộng đồng, môi trường và xã hội.

Không chỉ tích cực tối ưu trong vận hành để hạn chế các tác động đến môi trường, doanh nghiệp cũng triển khai nhiều chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường và an sinh xã hội như Cặp lá yêu thương, Mottainai hay hiến tóc và ủng hộ Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam. Đặc biệt, thông qua chương trình TreeBank, OPES đã hỗ trợ hơn 5.000 cây giống tại nhiều địa phương, góp phần thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, cải thiện sinh kế cho người dân, phủ xanh đất trống và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ những giải thưởng uy tín đến năng lực phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình theo định hướng ESG và đầu tư mạnh vào công nghệ, OPES đang từng bước củng cố và nâng cao vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng, kiến tạo nên những giá trị bền vững không chỉ trong kinh doanh, mà còn cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

(Nguồn: OPES)