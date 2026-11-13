Ovaltine giới thiệu Active Plus+ 7 trong 1 như một lựa chọn bổ sung dinh dưỡng hằng ngày phù hợp với người trưởng thành năng động.

Người trưởng thành năng động cần sức khoẻ cho những trải nghiệm mới

Bên cạnh công việc và chăm sóc gia đình, nhiều người trưởng thành vẫn dành thời gian cho sở thích riêng, háo hức học thêm một điều mới hay lên kế hoạch cho những chuyến đi. Có những niềm vui giản dị như giữ được cuộc hẹn với bạn bè, thử sức ở một môn thể thao và thấy mình tiến bộ sau mỗi buổi tập. Những mong muốn ấy khiến chuyện chăm sóc sức khỏe trở nên gắn liền với chính cuộc sống mà người trưởng thành đang theo đuổi.

Để giữ được nhịp sống ấy, cơ thể cần năng lượng cho cả những giờ làm việc tập trung, lúc chăm sóc người thân lẫn buổi vận động cùng bạn bè. Quan tâm đến dinh dưỡng hằng ngày vì thế cũng là cách dành sức cho những điều rất cụ thể: làm tốt công việc, cùng gia đình đi đây đó và tiếp tục theo đuổi những dự định của riêng mình.

MC Quỳnh Hoa và Ths.BS Trần Thị Hồng Loan, nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng cộng đồng, Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, chia sẻ về cách chăm sóc sức khỏe, duy trì lối sống năng động và chế độ dinh dưỡng phù hợp ở tuổi trung niên.

Thêm lựa chọn bổ sung dinh dưỡng hằng ngày

Từ sự thấu hiểu nhịp sống ấy, Ovaltine giới thiệu Active Plus+ như một lựa chọn bổ sung dinh dưỡng hằng ngày phù hợp với người trưởng thành năng động.

Sản phẩm là thực phẩm bổ sung dạng bột thức uống sữa lúa mạch bổ sung vi chất, chứa 17 dưỡng chất gồm chất đạm, chất xơ, 11 loại vitamin cùng canxi, phốt pho, mangan và kẽm. Thay vì chỉ tập trung vào một nhu cầu riêng lẻ, công thức 7 trong 1 hướng đến bảy khía cạnh sức khỏe gồm tim, cơ bắp, não, xương, hệ miễn dịch, tiêu hóa và mắt.

Cụ thể, vitamin B1 góp phần duy trì chức năng hoạt động bình thường của tim; Chất đạm giúp xây dựng các mô cơ thể; Vitamin D góp phần duy trì chức năng cơ bắp bình thường và hỗ trợ hấp thu canxi; Kẽm góp phần duy trì chức năng nhận thức thông thường; Canxi hỗ trợ phát triển xương chắc khỏe; Vitamin C góp phần duy trì chức năng hoạt động bình thường của hệ miễn dịch; Chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa; Vitamin A cần thiết cho hoạt động của mắt.

Công thức 7 trong 1 được giới thiệu trên sân khấu lễ ra mắt Ovaltine Active Plus+.

Sản phẩm còn kết hợp beta-glucan từ yến mạch và lúa mạch cùng bột hoa cúc. Theo thông tin giới thiệu của thương hiệu, một khẩu phần 60 g mỗi ngày là lựa chọn bổ sung dinh dưỡng bên cạnh chế độ ăn uống cân bằng và vận động phù hợp.

Khu vực trưng bày sản phẩm Ovaltine Active Plus+ tại sự kiện ra mắt.

Tiếp nối hành trình dinh dưỡng hơn 120 năm

Khởi nguồn tại Thụy Sĩ năm 1904, Ovaltine có lịch sử hơn 120 năm trong lĩnh vực dinh dưỡng. Từ các sản phẩm lúa mạch quen thuộc với nhiều thế hệ gia đình, thương hiệu mở rộng danh mục tại Việt Nam sang dinh dưỡng cho người trưởng thành với Active Plus+.

Đại diện Ovaltine và khách mời trên sân khấu lễ ra mắt sản phẩm Ovaltine Active Plus+.

Ông Nguyễn Quang Uy, Giám đốc Điều hành khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia và Philippines của Ovaltine cho biết, thương hiệu mong muốn mang đến lựa chọn phù hợp với nhu cầu và nhịp sống hằng ngày. Theo ông, tuổi tác không nên là rào cản giới hạn những trải nghiệm mới, người trưởng thành được khuyến khích chủ động quan tâm đến dinh dưỡng và vận động để tiếp tục theo đuổi đam mê và sở thích của mình.

(Nguồn: AB Agri Việt Nam)