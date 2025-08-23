Mỗi dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh lại khơi dậy niềm tự hào sâu thẳm trong lòng người Việt. Đó là ký ức về cha ông dựng xây và bảo vệ độc lập, là sức mạnh dân tộc giúp đất nước đứng vững trước mọi biến cố. Tinh thần ấy hôm nay vẫn lan tỏa, không chỉ trong lịch sử, mà trong từng nhịp sống hiện đại, từ mục tiêu sự nghiệp, niềm vui thể thao đến gu thời trang mang đậm dấu ấn Việt.

Định nghĩa Bản lĩnh Việt trong thời đại mới

Trong bóng đá, Nguyễn Hoàng Đức là đại diện tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ trẻ của Việt Nam. Anh không phô trương, không tìm kiếm hào quang nhất thời, mà chọn cho mình con đường thầm lặng: tập luyện bền bỉ, giữ kỷ luật cao và cống hiến hết mình cho đội bóng.

Chính sự kiên trì và bình tĩnh ấy đã giúp anh trở thành một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia, truyền cảm hứng cho người hâm mộ bằng lối chơi thông minh và bản lĩnh.

Người ta nhắc đến Hoàng Đức như một “chiến binh thầm lặng”, không ồn ào nhưng luôn tỏa sáng đúng lúc. Bản lĩnh ấy chắt chiu từ tinh thần của dân tộc Việt: bền bỉ, kiên định và biết chờ thời cơ để bước ra thế giới với sự tự tin.

Cầu thủ Hoàng Đức - Ngôi sao sáng của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, 2 lần đạt Quả bóng Vàng Việt Nam.

Ở một lĩnh vực khác, OWEN, thương hiệu thời trang nam Việt Nam, cũng đã trải qua hành trình 17 năm xây dựng và phát triển với triết lý tương tự. Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, OWEN chọn hướng đi bền vững, tập trung vào phom dáng chuẩn mực, chất liệu thân thiện và thiết kế hiện đại nhưng tiết chế. Thương hiệu không chỉ dừng ở việc mang đến sản phẩm, mà còn muốn góp phần định hình phong cách sống và tinh thần bản lĩnh cho nam giới Việt.

Bản lĩnh trong thời trang của OWEN không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài, mà ở giá trị lâu dài: mỗi sản phẩm đều được tạo ra từ sự kiên định, đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu, giống như cách mà bóng đá Việt được gây dựng từ sự nỗ lực tập thể và tinh thần đồng đội.

Thương hiệu OWEN kết hợp cùng cầu thủ Hoàng Đức trong chiến dịch “80 năm - Tự hào bản lĩnh Việt”, khẳng định vai trò đồng hành cùng phong cách sống và sự tự tin của thế hệ nam giới hiện đại.

Khi tinh thần thể thao gặp gỡ tinh thần thương hiệu

Năm nay, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, OWEN và Hoàng Đức lần đầu tiên hợp tác trong chiến dịch “80 năm Tự hào bản lĩnh Việt”. Sự kết hợp này xuất phát từ sự đồng điệu, khi một cá nhân đại diện cho bản lĩnh thể thao, một thương hiệu thể hiện bản lĩnh thời trang, gặp nhau ở cùng một giá trị khẳng định hình ảnh người đàn ông Việt hiện đại.

Điểm nhấn quan trọng nhất của chiến dịch là mẫu áo polo phiên bản Tết độc lập - sản phẩm giới hạn lấy cảm hứng từ lòng yêu nước, niềm kiêu hãnh và khát vọng dân tộc.

Polo vốn là trang phục biểu tượng của sự lịch thiệp và gọn gàng. Khi kết hợp với logo OWEN mang "biểu tượng trong tim" được đặt ở vị trí thiêng liêng nhất - nơi triệu con tim đang hòa chung một nhịp đập tự hào, chiếc áo trở thành biểu tượng tinh thần vừa hiện đại, vừa tự hào, vừa nhắc nhở về truyền thống cha ông.

Thiết kế polo “Tết Độc lập” với logo đặc biệt của OWEN, tinh thần hướng về đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh.

Chiến dịch không chỉ dừng ở sản phẩm, mà còn gửi gắm một thông điệp: Người đàn ông Việt hôm nay cần bản lĩnh để kiên trì với mục tiêu, kỷ luật để theo đuổi đam mê, can đảm để khác biệt và tự tin để hiện diện trước thế giới.

Đại diện OWEN chia sẻ:“Chúng tôi tin rằng thời trang có thể kể những câu chuyện lớn. Chiến dịch lần này không chỉ tôn vinh 80 năm Quốc khánh, mà còn khẳng định giá trị bản lĩnh, một giá trị xuyên suốt từ lịch sử dân tộc đến cách mỗi người Việt chọn hiện diện trong đời sống hiện đại”.

Chiến dịch “80 năm Tự hào bản lĩnh Việt” mang một ý nghĩa đặc biệt khi ra mắt đúng dịp Quốc khánh. Đây không chỉ là hoạt động quảng bá thương hiệu, mà còn là lời tri ân lịch sử, là nhịp cầu nối tinh thần giữa quá khứ và hiện tại.

80 năm trước, bản lĩnh dân tộc đã giúp cha ông giành độc lập. Hôm nay, bản lĩnh ấy cần được tiếp nối trong từng lĩnh vực, từ thể thao đến kinh doanh, từ giáo dục đến sáng tạo. OWEN và Hoàng Đức góp phần tạo nên bức tranh lớn ấy, một cầu thủ trên sân cỏ và một thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, cùng nhau khẳng định rằng bản lĩnh Việt vẫn đang hiện hữu, đang được viết tiếp qua từng thế hệ.

Với khách hàng, chiến dịch này không chỉ mang đến sản phẩm thời trang, mà còn mang đến một niềm tự hào. Khoác lên mình chiếc polo phiên bản Tết Độc lập, người mặc không chỉ chọn sự gọn gàng, lịch lãm, mà còn chọn tinh thần yêu nước và niềm tự tôn dân tộc.

Điểm khác biệt của sản phẩm này là không được bày bán trên thị trường, mà chỉ dành tặng riêng cho khách hàng trong thời gian diễn ra chiến dịch. Mỗi chiếc áo không chỉ là món quà thời trang, mà còn mang ý nghĩa tinh thần: tôn vinh bản lĩnh Việt, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào khi mặc lên mình dấu ấn của ngày lễ lớn. Đây cũng là cách OWEN gửi lời tri ân tới những “trái tim yêu nước” và gắn bó với thương hiệu trong suốt 17 năm qua.

Từ ngày 22/8 đến 2/9/2025, chào mừng Đại lễ, OWEN dành tặng áo Polo phiên bản Tết Độc lập đối với hóa đơn từ 1.280.000 đồng. Chi tiết chương trình tại: Owen.vn

Lệ Thanh