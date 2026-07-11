Thay vì chờ đợi những điều tích cực xảy đến, chiến dịch hướng đến thông điệp mỗi hành trình đều bắt đầu từ quyền được lựa chọn và sự chủ động trong hành động.

Theo đại diện thương hiệu, trong bối cảnh "manifest" ngày càng phổ biến với giới trẻ, Pandora mong muốn mở rộng cách tiếp cận khái niệm này bằng việc khuyến khích mỗi người xác định điều mình thực sự mong muốn và kiên trì theo đuổi.

Đồng hành cùng chiến dịch là ca sĩ Mono - gương mặt được Pandora lựa chọn bởi hình ảnh một nghệ sĩ trẻ theo đuổi bản sắc riêng và phát triển sự nghiệp bằng những quyết định mang dấu ấn cá nhân.

Chia sẻ về dự án, Mono cho biết: "Tôi nghĩ ai cũng nên có quyền được lựa chọn. Có ngày, một điều là đủ. Có ngày, mình muốn nhiều hơn thế. Không có lựa chọn nào đúng hay sai tuyệt đối, quan trọng là mình hiểu điều mình muốn và đủ bản lĩnh để chọn nó."

Trọng tâm của chiến dịch là bộ sưu tập "7 lăng trụ cuộc sống", gồm bảy chiếc vòng tay đại diện cho bảy giá trị: Tình yêu, Sức khỏe, Thành công, May mắn, Tài lộc, Gia đình và Chữa lành.

Theo Pandora, hình ảnh lăng trụ được sử dụng như một biểu tượng cho những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Người dùng có thể lựa chọn một hoặc kết hợp nhiều chiếc vòng để phản ánh những giá trị bản thân đang theo đuổi, từ đó thể hiện quan điểm rằng một cuộc sống trọn vẹn được xây dựng trên sự cân bằng giữa nhiều mục tiêu và ưu tiên.

Ông Nguyễn Ngọc Phong Dinh, đại diện Pandora Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua chiến dịch 'Mono x Pandora: 7 lăng trụ cuộc sống', chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sống chủ động - không chờ đợi điều mình khao khát xuất hiện, mà dám lựa chọn, theo đuổi và từng bước biến điều đó thành hiện thực. Mỗi người đều có quyền định nghĩa phiên bản tốt nhất của chính mình."

Song song với hoạt động truyền thông, Pandora triển khai chương trình tương tác đa điểm chạm kéo dài đến hết ngày 12/7/2026. Người tham gia có thể check-in cùng hình ảnh Mono tại các cửa hàng Pandora hoặc hệ thống màn hình LED của chiến dịch đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thủ Thiêm (TP.HCM), nút giao Quán Thánh - Hàng Bún và nút giao Bà Triệu - Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Sau khi chia sẻ câu chuyện về những lựa chọn đã định hình hành trình cá nhân trên fanpage Pandora, người tham gia sẽ có cơ hội nhận 1 trong 11 phần quà trang sức từ chương trình.

Thông qua chiến dịch lần này, Pandora tiếp tục mở rộng cách kể chuyện thương hiệu bằng việc kết hợp sản phẩm, nghệ sĩ đồng hành và trải nghiệm tương tác, hướng đến việc kết nối với thế hệ người tiêu dùng trẻ thông qua những giá trị sống tích cực và tinh thần chủ động lựa chọn.

Pandora là thương hiệu trang sức lớn trên thế giới. Các sản phẩm trang sức được hoàn thiện thủ công từ vật liệu cao cấp, mang đến khả năng cá nhân hóa, giúp mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách riêng qua từng món đồ. Khởi đầu là một cửa hàng nhỏ tại Copenhagen, Đan Mạch cách đây hơn 40 năm, hiện nay Pandora đã có mặt tại hơn 100 quốc gia. Pandora cam kết dẫn đầu về phát triển bền vững khi chế tác trang sức 100% bạc và vàng tái chế, đồng thời đặt mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải nhà kính trên chuỗi giá trị vào năm 2030. Khám phá 7 chiếc vòng tại hơn 22 cửa hàng Pandora trên toàn quốc hoặc trải nghiệm không gian mua sắm trực tuyến tại: https://pandora.norbreeze.vn/7-lang-tru-cuoc-song

(Nguồn: Pandora)