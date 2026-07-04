Mỹ điệu ca là album phòng thu thứ 2 của ca sĩ Mono sau album đầu tay 22 ra mắt năm 2022 sẽ phát hành ngày 9/7.

Mono tại sự kiện giới thiệu album mới.

Thay vì họp báo thông thường, Mono chọn hình thức nghe nhạc yên lặng - mỗi người tham dự được phát một chiếc tai nghe và nghe trọn vẹn 15 ca khúc trong một phiên phát nhạc liên tục. Điện thoại và vật dụng cá nhân phải gửi vào tủ bên ngoài, nhằm loại bỏ mọi yếu tố gây phân tán.

Không gian sự kiện được dựng quanh một khối trụ tròn phủ rèm in họa tiết chính thức của album, với hình ảnh hoa lá, chim én mang màu sắc Á Đông trong tông màu ấm trầm. Xung quanh trải chiếu, đặt đệm và ghế thấp; khách mời có thể nằm, ngồi hoặc đứng tùy ý khi thưởng thức âm nhạc.

Khán giả ngồi trong và ngoài xung quanh một khối trụ tròn để nghe album.

Về lý do chọn buổi nghe nhạc lạ lùng nhất này, Mono chia sẻ đây là "chiếc ôm, là lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng" gửi đến những tâm hồn đã đồng hành cùng anh.

Mỹ điệu ca gồm 15 ca khúc được xây dựng theo hướng Á Đông đương đại. Mono mô tả 15 bài hát là những mảnh ghép cảm xúc được gom nhặt từ cuộc sống suốt thời gian qua và bày tỏ mong muốn âm nhạc của mình "sẽ như những hạt ngọc lành" tìm được sự đồng cảm nơi người nghe.

Con số 15 từng được cài cắm từ trước. Trong video âm nhạc Công tử văn thơ - ca khúc mở đường cho album hình ảnh con ngựa trắng mang trên lưng 15 chiếc liễn từng gây chú ý trong cộng đồng người hâm mộ. Đến sự kiện lần này, ẩn dụ đó mới được giải mã: mỗi chiếc liễn tượng trưng cho một bài hát, còn con ngựa không phải để cưỡi mà là người dẫn đường cho chàng công tử trên hành trình của chính mình. Video âm nhạc được ghi hình tại Đại Nội Huế với điểm nhấn là Ngọ Môn, một trong số ít sản phẩm nghệ thuật được cấp phép thực hiện tại di tích này.

Mono giao lưu cùng khán giả.

Chuỗi hoạt động quảng bá Mỹ điệu ca được triển khai theo hướng gần gũi và chú trọng trải nghiệm của khán giả. Trước buổi nghe nhạc tập thể, Mono bất ngờ gọi điện trực tiếp cho người hâm mộ. Với nam ca sĩ, âm nhạc không chỉ cần được nghe mà còn cần được cảm nhận trong trạng thái trọn vẹn nhất, không bị ngắt quãng bởi các hoạt động truyền thông rầm rộ.

Mono sinh năm 2000 tên thật Nguyễn Việt Hoàng, bùng nổ với ca khúc Waiting for you, phá kỷ lục số tuần đứng đầu trên bảng xếp hạng Billboard Vietnam Hot 100 và giúp anh giành giải Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Cống hiến 2023. Sau EP Đẹp năm 2023 và loạt đĩa đơn lẻ, đây là lần trở lại với một album trọn vẹn của em trai Sơn Tùng M-TP sau 4 năm.

Mono ký tặng khán giả:

Ảnh: NVCC, video: HM