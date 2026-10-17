Lấy cảm hứng từ những đồng xu cổ, châm ngôn Latin và dấu ấn thời gian, bộ sưu tập Pandora Talisman mang đến hơi thở mới cho ngôn ngữ thiết kế trang sức cá nhân hóa.

Những biểu tượng cổ được kể lại bằng ngôn ngữ đương đại

Dấu ấn của Talisman trước hết nằm ở cách Pandora khai thác hình ảnh những đồng xu cổ - những vật phẩm từng mang theo biểu tượng, thông điệp và dấu ấn của từng thời kỳ. Từ những hình khối gợi liên tưởng đến đồng xu, họa tiết phù điêu, cameo đến bề mặt mang cảm giác đã đi qua thời gian, các yếu tố này được chuyển thể thành những thiết kế phù hợp với cách sử dụng trang sức hiện đại.

Ngôn ngữ đó được phát triển xuyên suốt bộ sưu tập thông qua các biểu tượng cung Hoàng đạo, những dấu ấn văn hóa và các châm ngôn cổ. Trong đó, những câu Latin cổ như Carpe diem - “Sống trọn hôm nay”, Nosce te ipsum - “Thấu hiểu chính mình” hay Per aspera ad astra - “Vượt qua gian khó để chạm tới những vì sao” được đưa vào trong các thiết kế như những thông điệp đồng hành cùng người đeo.

Các thiết kế trong bộ sưu tập Pandora Talisman mang dấu ấn văn hóa cổ đại

Một trong những thiết kế thể hiện rõ tinh thần này là nhẫn Talisman Mặt Trăng và Mặt Trời. Phần mặt nhẫn có thể xoay chuyển giữa hai hình ảnh đối lập, trong khi phía sau ẩn câu Through hardships to the stars - “Vượt qua nghịch cảnh để vươn tới những vì sao”. Sự kết hợp giữa biểu tượng, chuyển động và thông điệp khiến thiết kế không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn là lời gợi nhắc những giá trị người đeo muốn giữ lại.

Câu chuyện trang sức cũng được thể hiện qua chất liệu và nghệ thuật chế tác thủ công. Pandora Talisman kết hợp bạc sterling, lớp mạ vàng 14K, xà cừ nhân tạo cùng các cụm đá gợi liên tưởng đến chòm sao. Những chi tiết phù điêu, cameo và dòng chữ Latin được hoàn thiện thủ công, tạo nên các lớp bề mặt và chiều sâu thị giác.

Các hoạ tiết phù điêu, cameo và dòng chữ Latin được chạm khắc tỉ mỉ trong mỗi thiết kế

Đáng chú ý, một số thiết kế không hướng đến cảm giác bóng bẩy tuyệt đối. Các đường nét, kết cấu và dấu vết trên bề mặt được giữ lại có chủ ý để gợi liên tưởng đến một vật phẩm đã mang theo dấu ấn thời gian. Chính cách xử lý này tạo nên sự giao thoa giữa cảm giác cổ điển và ngôn ngữ thiết kế đương đại của bộ sưu tập.

Ý nghĩa của biểu tượng được viết tiếp bởi người đeo

Nếu những đồng xu và châm ngôn cổ tạo nên lớp câu chuyện đầu tiên, thì ý nghĩa của Talisman tiếp tục được hoàn thiện qua cách mỗi người lựa chọn và sử dụng trang sức.

Pandora Talisman được thiết kế để hỗ trợ cách diễn giải linh hoạt này thông qua khả năng kết hợp, phối lớp và sưu tầm. Mỗi món trang sức có thể đứng riêng như một dấu ấn, hoặc đi cùng nhiều biểu tượng khác để hình thành một câu chuyện nhiều lớp hơn.

Dây chuyền khóa chữ Y có thể điều chỉnh là một ví dụ. Người đeo có thể thay đổi các mặt dây theo từng ngày, tâm trạng hoặc cột mốc, qua đó tạo ra những cách kết hợp khác nhau theo thời gian. Cách sử dụng này giúp ý nghĩa của món trang sức không bị cố định ngay từ thời điểm lựa chọn, mà có thể tiếp tục thay đổi cùng hành trình của người sở hữu.

Pandora Talisman được thiết kế giúp người đeo linh hoạt kết hợp, phối lớp, tạo phong cách mang dấu ấn riêng

Các thiết kế cung Hoàng đạo cũng đi theo tinh thần tương tự. Ngày sinh có thể tạo nên một liên hệ ban đầu, nhưng câu chuyện không dừng ở 12 cung. Những châm ngôn, biểu tượng về sức mạnh, niềm tin hay hy vọng tiếp tục bổ sung thêm các lớp ý nghĩa, để người đeo lựa chọn điều phù hợp với từng giai đoạn của mình.

Qua đó, Pandora Talisman tạo nên một hành trình từ những dấu tích của quá khứ đến cách trang sức được sử dụng trong hiện tại. Đồng xu cổ, những câu Latin hay họa tiết mang tính biểu tượng không còn đứng riêng như những yếu tố lịch sử, mà được trao thêm ý nghĩa khi gắn với trải nghiệm của người đeo.

Từ ngày 27/8/2026, Pandora Talisman đã ra mắt trên toàn cầu tại các cửa hàng Pandora và website chính thức của Pandora.

Tại Việt Nam, bộ sưu tập tiếp tục mở ra một chương mới với những biểu tượng cung Hoàng đạo cùng các thiết kế mang ý nghĩa về sức mạnh, niềm tin, hy vọng và hành trình cá nhân.

Khám phá sản phẩm tại: https://pandora.norbreeze.vn/Talisman

Pandora là thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới, mang đến những thiết kế được hoàn thiện thủ công từ các chất liệu cao cấp, mở ra khả năng cá nhân hóa để mỗi người thể hiện phong cách riêng thông qua trang sức. Khởi đầu từ một cửa hàng trang sức nhỏ tại Copenhagen, Đan Mạch hơn 40 năm trước, Pandora hiện đã có mặt tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Pandora cam kết dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững và hiện chế tác trang sức từ 100% bạc và vàng tái chế, hướng tới mục tiêu giảm một nửa lượng phát thải khí nhà kính trong toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2030.

Bích Đào