Lời tòa soạn Cuộc sống cá nhân, sự lãng mạn, những vụ bê bối và xu hướng do các hoàng gia tạo ra luôn thu hút công chúng. Mặc dù hầu hết mọi người khó có thể sở hữu những món trang sức đặc biệt mà các thành viên hoàng gia từng đeo nhưng chúng ta vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự quý hiếm của chúng. Một số món trang sức nổi tiếng được truyền lại qua nhiều thế hệ trong khi những món khác được mua trong thời hiện đại. Dù bằng cách nào, chúng đều có một câu chuyện thú vị để kể.

Vương miện hoàng gia Anh

Vương miện hoàng gia do người đứng đầu Vương quốc Anh đội trong lễ khai mạc kỳ họp quốc hội được đính 2.868 viên kim cương, 17 viên ngọc bích, 11 viên ngọc lục bảo và 269 viên ngọc trai. Đây có thể là món trang sức hoàng gia được trang trí công phu nhất hiện có.

Ảnh: PA

Viên đá quý nổi bật nhất trên vương miện là viên kim cương Cullinan II, nổi tiếng với tên gọi Ngôi sao thứ 2 của châu Phi. Viên kim cương này nặng 317,4 carat, được chế tác từ kim cương Cullinan, vốn là mảnh kim cương thô lớn nhất từng được tìm thấy.

Vương miện còn được gắn viên hồng ngọc Hoàng tử đen là một viên spinel có niên đại từ thế kỷ 14 và viên ngọc bích của Thánh Edward. Mặc dù vương miện này đã thay đổi sau nhiều năm nhưng nó vẫn là một trong những báu vật quý giá nhất của Hoàng gia Anh

Viên kim cương Hy vọng

Ảnh: markschneiderdesign.com

Viên kim cương Hy vọng là một trong những viên đá quý huyền thoại nhất trong lịch sử. Nặng 45,52 carat, viên kim cương màu xanh đậm này phát sáng rực rỡ dưới tia cực tím.

Viên kim cương Hy vọng được cho có nguồn gốc từ mỏ Kollur của Ấn Độ, từng qua tay nhiều chủ sở hữu giàu có ở châu Âu, rồi cuối cùng đến Pháp và thuộc về Vua Louis XIV. Tại Pháp, viên đá quý được cắt gọt và thêm vào bộ sưu tập hoàng gia trước khi bị đánh cắp trong thời kỳ hỗn loạn của Cách mạng Pháp. Qua nhiều năm, viên kim cương đã đổi chủ nhiều lần và cuối cùng thuộc về một người Mỹ có tiếng trong xã hội Evalyn Walsh McLean.

Ngoài vẻ đẹp lộng lẫy, viên kim cương Hy vọng còn nổi tiếng vì lời nguyền gắn liền với việc nó bị đánh cắp khỏi một ngôi đền linh thiêng. Nhiều chủ sở hữu viên kim cương này đã gặp bất hạnh, làm tăng danh tiếng kỳ lạ của nó. Tuy nhiên, hiện nay Hy vọng được cất giữ an toàn tại Viện Smithsonian ở thủ đô Washington của Mỹ, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng viên kim cương mà không sợ lời nguyền sẽ truyền sang mình.

Vương miện phù điêu Thụy Điển

Ảnh: thecourtjeweller

Mặc dù thông tin về Hoàng gia Thụy Điển không nhiều nhưng họ nổi tiếng vì sở hữu một vương miện khá ấn tượng. Vương miện Cameo ban đầu được Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte tặng cho Hoàng hậu Josephine. Sau đó, vương miện được chuyển tới tay Hoàng gia Thụy Điển thông qua hôn nhân và được trao cho Hoàng hậu Silvia của Thụy Điển.

Theo các chuyên gia, vương miện được viền vàng và có 7 bức phù điêu khắc họa các nhân vật thần thoại Hy Lạp cổ điển. Điều này khá bất thường do phần lớn vương miện đều được đính kim cương, ngọc trai và các loại đá quý khác.

Kể từ khi trở thành một phần tài sản của Hoàng gia Thụy Điển, việc các công chúa đội vương miện này trong lễ cưới đã trở thành truyền thống ở đất nước Bắc Âu này.

Vương miện cưới của Nga

Ảnh: markschneiderdesign.com

Vương miện cưới Nga được chế tác cho triều đại Romanov, có gắn hàng trăm viên kim cương trên khung bằng vàng và bạc. Nhiều thành viên Hoàng gia Nga đã đội vương miện này trong lễ cưới của họ. Đây cũng được coi là một trong những món trang sức nổi tiếng nhất trong lịch sử của Hoàng gia Nga.