Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc:

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn giới thiệu với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về những công trình, dự án nổi bật của Petrovietnam

Bám sát mục tiêu tăng trưởng “hai con số” năm 2026

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam ngày 9/7, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường thông tin: 6 tháng đầu năm, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch từ 5,0 - 23,1% so với cùng kỳ năm 2025. Theo đó, bảo đảm nguồn cung năng lượng, xăng dầu, điện, khí, phân bón và các sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế; tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong bảo đảm “5 An” cho đất nước: An ninh năng lượng, An ninh kinh tế, An ninh lương thực, An ninh quốc phòng, An sinh xã hội. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau 11 năm (kể từ năm 2015), sản lượng dầu thô tăng 14,2% so với cùng kỳ, bất chấp nhiều mỏ bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

Tập đoàn tiên phong chuyển dịch năng lượng xanh thông qua thúc đẩy xăng sinh học E10, góp phần đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh quốc gia.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường chủ trì Hội nghị

Kết quả các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của Petrovietnam đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ. Giá trị thực hiện đầu tư toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ; tập trung vào các dự án trọng điểm thăm dò khai thác, khí, điện, LNG, lọc hóa dầu gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn giai đoạn 2026-2030.

Hoạt động thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế được Petrovietnam đẩy mạnh. Doanh thu từ kinh doanh quốc tế 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, bằng 65,5% kế hoạch năm.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” của Petrovietnam

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Petrovietnam, khẳng định Tập đoàn đã đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Petrovietnam đã đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Dẫn chứng biến động tại Trung Đông thời gian qua, Phó Thủ tướng nhìn nhận, nếu không có hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn, việc bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”; và khát vọng của tập thể gần 60.000 lao động Petrovietnam trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Petrovietnam phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, đồng thời tăng trưởng phải thực chất, hiệu quả và đi cùng đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại nhưng cũng phải bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Petrovietnam đạt kết quả nổi bật, gia tăng trữ lượng đạt 8,3 triệu tấn quy dầu, đạt 55,3% kế hoạch năm

Ban hành Chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, Petrovietnam nhận thức rõ bài toán lớn nhất của Petrovietnam trong 6 tháng cuối năm không chỉ là quyết tâm, mà là kỷ luật thực thi; không chỉ là chương trình hành động, mà là sản phẩm, dòng tiền, tiến độ dự án và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Đại diện các tổ chức Đảng, đảng viên Petrovietnam nhận Bằng khen của Đảng ủy Chính phủ về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp (2021-2025)

Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn định hướng các giải pháp trọng tâm và khẳng định: 6 tháng cuối năm Tập đoàn sẽ “biến chủ trương thành chương trình hành động, biến chỉ tiêu thành sản phẩm cụ thể, biến nguồn lực thành tăng trưởng, biến cam kết thành kết quả đo đếm được”.

Một số kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật 6 tháng đầu năm của Petrovietnam:

- Tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 734,7 nghìn tỷ đồng, tăng 49%

so với cùng kỳ;

- Doanh thu hợp nhất ước đạt 445,4 nghìn tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch, tăng

39% so với cùng kỳ;

- Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 88,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với

cùng kỳ.

- Gia tăng trữ lượng đạt 8,3 triệu tấn quy dầu, bằng 55,3% kế hoạch năm;

- Sản lượng dầu thô đạt 5,5 triệu tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

- Sản lượng điện đạt 20,46 tỷ kWh, tăng 23,1% so với cùng kỳ;

- Sản xuất xăng dầu đạt 8,51 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ;

(Nguồn: Petrovietnam)