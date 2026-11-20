Trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nhận Bằng khen của Thủ tướng.

Với riêng Tân Nhàn, thời điểm này càng đặc biệt hơn khi đúng 1 năm trước, ngày 19/11/2025 Tân Nhàn được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật (theo Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước).

Với những dấu mốc ý nghĩa, chọn đúng ngày Nhà giáo Việt Nam, Tân Nhàn chính thức ra mắt MV song ca Em là cô giáo vùng cao kết hợp cùng người bạn thân thiết 25 năm - Tiến sĩ Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Không chỉ đánh dấu một chặng đường trưởng thành, phát triển và cống hiến trong nghệ thuật cũng như sự nghiệp đào tạo, MV còn là món quà âm nhạc giàu cảm xúc mà hai nữ nghệ sĩ dành tặng, tri ân những người đang miệt mài với sự nghiệp trồng người, tôn vinh tình yêu dành cho giáo dục, sự tận tâm với nghề và mong muốn trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ca sĩ Tân Nhàn hoá thân thành cô giáo vùng cao trong MV.

Trong MV, Tân Nhàn và Thu Hà hóa thân thành hai cô giáo trẻ, một người bước ra từ mái trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một người trưởng thành từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng lựa chọn lên vùng cao dạy học.

Với MV Em là cô giáo vùng cao, Tân Nhàn và Thu Hà không chỉ gửi lời tri ân đến những người giáo viên đang ngày ngày vượt núi, băng rừng vì học trò mà còn muốn lan tỏa sự trân trọng đối với tất cả những người đang âm thầm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Đó cũng là lý do hai nghệ sĩ lựa chọn ra mắt MV đúng dịp 20/11 - thời điểm mỗi người có dịp lắng lại, hướng về những người đã dìu dắt mình và bày tỏ lòng biết ơn với những người đang tiếp tục dành trọn tâm huyết cho các thế hệ học trò.

Tân Nhàn và Thu Hà là bạn thân 25 năm.

"Trải nghiệm thực tế trong MV cũng giúp Tân Nhàn và Thu Hà có dịp nhìn lại sâu sắc hơn ý nghĩa của nghề giáo và hành trình gắn bó với sự nghiệp giáo dục của chính mình. Không chỉ từ góc độ những người giảng viên đang đào tạo các thế hệ học trò mà còn qua những cảm nhận chân thực khi được đến gần hơn với các em nhỏ và cuộc sống của những người giáo viên vùng cao. Chúng tôi càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm và giá trị của nghề giáo trong việc nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh tương lai cho các thế hệ học trò. Chính những cảm xúc ấy đã tiếp thêm cho chúng tôi ngọn lửa đam mê, tình yêu nghề và nhiệt huyết để tiếp tục tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo", Tân Nhàn chia sẻ.

Thêm một dấu ấn thú vị ở MV Em là cô giáo vùng cao, đây cũng là dịp ghi dấu một tình bạn gần 25 năm đặc biệt giữa Tân Nhàn và Thu Hà. Đó là tình bạn được vun đắp từ những năm tháng thanh xuân, khi cả hai cùng bắt đầu hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc với không ít khó khăn và chung một ước mơ trở thành những ca sĩ, cô giáo gắn bó với dòng nhạc mang âm hưởng dân gian.