Vừa qua, thương hiệu Anta Aura đã tổ chức workshop mang chủ đề "Mềm", quy tụ đông đảo doanh nhân, chuyên gia, KOL, KOC cùng nhiều phụ nữ truyền cảm hứng trong nhiều lĩnh vực. Không đơn thuần là một sự kiện về làm đẹp, workshop được xây dựng như một không gian kết nối cảm xúc, nơi những câu chuyện chân thật về phụ nữ được chia sẻ.

Chị Thân Dạ Cẩm Ly - Founder thương hiệu Anta Aura & CEO Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Diệp Chi Organic - chia sẻ tại sự kiện

Phát biểu khai mạc chương trình, chị Thân Dạ Cẩm Ly Founder thương hiệu Anta Aura chia sẻ mong muốn tạo nên một không gian để phụ nữ được sống chậm lại giữa nhịp sống hiện đại, được nhìn nhận giá trị của sự mềm mại như một phẩm chất giúp họ yêu thương, chữa lành và bền bỉ hơn trên hành trình của mình.

Workshop quy tụ nhiều khách mời là doanh nhân, chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung và những người phụ nữ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mỗi người mang đến một câu chuyện khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung: dám sống thật với lựa chọn của bản thân.

TikToker Nguyễn Thu Thủy và chị Nguyễn Thị Nụ chia sẻ tại sự kiện

Một trong những điểm nhấn của chương trình là chuỗi tọa đàm với sự góp mặt của nhiều khách mời có những hành trình sống khác nhau nhưng cùng chung tinh thần dám lựa chọn cuộc đời mình.

Mở đầu là phần trò chuyện của Nguyễn Thu Thủy, được cộng đồng mạng biết đến với hình ảnh "Mẹ Thủy 7 con" và chị Nguyễn Thị Nụ bà Nguyễn Thị Nụ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MID - mẹ của năm người con. Cùng lựa chọn xây dựng những gia đình đông con, hai diễn giả mang đến góc nhìn chân thực về hành trình cân bằng giữa thiên chức làm mẹ, công việc và cuộc sống cá nhân.

Thay vì xem sự hy sinh là điều mặc nhiên gắn với người phụ nữ, Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh việc duy trì nguồn năng lượng tích cực và dành thời gian chăm sóc bản thân. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Nụ cho rằng chỉ khi người mẹ được yêu thương, được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần, họ mới có thể lan tỏa sự yêu thương một cách trọn vẹn tới gia đình.

Ở phần tọa đàm thứ hai, hot TikToker Phạm Hải Anh (Mẹ Bún Cá) mang đến câu chuyện gần gũi về hành trình làm mẹ, đối diện với những thay đổi của cơ thể sau sinh và quá trình học cách yêu thương chính mình. Chị thẳng thắn chia sẻ rằng đã có thời điểm cảm thấy mất tự tin trước những vết rạn, sự thay đổi vóc dáng hay áp lực từ những tiêu chuẩn sắc đẹp. Tuy nhiên, theo chị, phụ nữ không cần trở nên hoàn hảo để xứng đáng được yêu thương. Điều quan trọng hơn là biết dịu dàng với chính mình, chấp nhận những thay đổi như một phần tự nhiên của cuộc sống.

Doanh nhân Huyền Bùi mang đến góc nhìn về sự tự chủ của phụ nữ hiện đại.

Trong khi đó, chị Huyền Bùi - CEO Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DAC - lại mang đến góc nhìn về sự độc lập của phụ nữ hiện đại. Chị cho rằng tình yêu dành cho bản thân không phải là kết quả của sự giàu có hay thành công mà là nền tảng giúp mình từng bước xây dựng cuộc sống như mong muốn.

"Tôi yêu bản thân mình và tôi nghĩ phụ nữ không nên chờ đến khi có đủ tiền bạc, địa vị hay một cuộc sống hoàn hảo mới cho phép mình được hạnh phúc”, chị Huyền Bùi nhấn mạnh. Theo Huyền Bùi, sự tự do thực sự đến từ việc hiểu rõ giá trị của bản thân, dám đưa ra lựa chọn phù hợp với mình và không để những kỳ vọng của xã hội trở thành thước đo cho cuộc sống.

Anta Aura đồng hành cùng phụ nữ hiện đại “yêu thương bản thân”

Không chỉ dừng lại ở các câu chuyện truyền cảm hứng, workshop còn khéo léo kết nối thông điệp "yêu thương bản thân" với triết lý phát triển sản phẩm của Anta Aura.

Theo đại diện thương hiệu, phụ nữ thường dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và những người mình yêu thương nhưng lại vô tình bỏ quên chính mình. Có những vùng da bị lãng quên, như vùng cổ - nơi dễ phản ánh dấu vết thời gian, lại ít được quan tâm dù đóng vai trò quan trọng trong tổng thể vẻ đẹp.

Sản phẩm chăm sóc chuyên biệt cho vùng da cổ Anta Aura

Đó cũng là lý do Anta Aura lựa chọn phát triển những sản phẩm chăm sóc chuyên biệt, với mong muốn việc làm đẹp không đơn thuần là cải thiện ngoại hình mà trở thành một nghi thức yêu thương bản thân mỗi ngày.

Sau hơn hai giờ diễn ra, workshop "Mềm" không chỉ mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng mà còn mở ra nhiều góc nhìn mới về giá trị của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật, đối thoại và những hoạt động trải nghiệm, Anta Aura kỳ vọng mỗi người tham dự sẽ mang theo một thông điệp giản dị nhưng ý nghĩa: sự mềm mại không phải là điều đối lập với bản lĩnh. Đó là khả năng yêu thương, thấu cảm, chữa lành và biết dịu dàng với chính mình.

Đây cũng là định hướng mà Anta Aura mong muốn theo đuổi trong hành trình phát triển thương hiệu: không chỉ mang đến các giải pháp chăm sóc sắc đẹp, mà còn đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình xây dựng sự tự tin, yêu thương bản thân và sống hạnh phúc theo cách riêng của mình.

(Nguồn: Anta Aura)