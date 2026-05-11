Cảm thấy có lỗi vì không có sữa nuôi con

Thông tin trên được chia sẻ tại Hội thảo về Trầm cảm sau sinh do Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức ngày 11/5.

Bệnh nhân là chị N.T.B (23 tuổi trú tại Hà Nội) vào viện vì ý định tự sát. Trước đó, từ năm thứ hai đại học, chị B. quen và yêu người chồng hiện tại qua mạng xã hội. Sau đó, chị mang thai ngoài ý muốn và kết hôn với sự đồng thuận của hai gia đình.

Trong thai kỳ, chị B. bị nghén nặng, tăng cân nhanh và thay đổi ngoại hình nên thường xuyên lo lắng, tự ti. Dù được chồng và gia đình động viên, người mẹ trẻ vẫn nhiều lần buồn bã, dễ xúc động và cáu gắt vô cớ.

Chị B. vẫn cố gắng duy trì việc học đến gần ngày sinh. Sau khi sinh bé trai khỏe mạnh nặng 3kg, bệnh nhân được gia đình chăm sóc đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, khoảng 5 tuần sau sinh, tình trạng tâm lý của chị B. bắt đầu thay đổi rõ rệt. Sản phụ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, mất hứng thú với mọi hoạt động trước đây như xem phim, trò chuyện hay sử dụng mạng xã hội và hạn chế giao tiếp, không muốn gặp người thân, bạn bè.

Ban đầu, người mẹ trẻ nuôi con bằng sữa mẹ nhưng do căng thẳng kéo dài nên lượng sữa giảm dần rồi mất hẳn. Dù đã cố gắng kích sữa, chị vẫn phải chuyển sang dùng sữa công thức cho con. Điều này khiến bệnh nhân càng tự trách bản thân, cho rằng mình là người mẹ tồi, có lỗi vì không chăm sóc con tốt.

PGS Nguyễn Văn Tuấn - Viện trưởng Viện sức khỏe tâm thần chia sẻ về bệnh trầm cảm sau sinh. Ảnh: P. Thúy.

Tình trạng kéo dài suốt nhiều tháng khiến sức khỏe tinh thần của chị B. ngày càng xấu đi. Bệnh nhân thường xuyên mất ngủ, dễ nổi nóng, cảm giác trống rỗng và xuất hiện nhiều suy nghĩ bi quan. Mỗi khi nghe tiếng con khóc, chị cảm thấy sợ hãi, cho rằng bản thân có thể làm hại con.

Ba tuần trước khi nhập viện, người mẹ trẻ đã ôm con đứng ở ban công với ý định nhảy xuống tự tử nhưng được gia đình phát hiện, ngăn cản kịp thời.

Sau đó, bệnh nhân được đưa đến Viện Sức khỏe Tâm thần điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định chị B. mắc trầm cảm sau sinh với các biểu hiện trầm cảm nặng, hoang tưởng bị tội và ý tưởng tự sát.

Dấu hiệu trầm cảm

BSCKII Nguyễn Thị Ái Vân - Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết trầm cảm sau sinh xảy ra ở khoảng 10-15% phụ nữ sau sinh. Các dấu hiệu ban đầu thường là buồn bã, dễ khóc, dễ cáu gắt, mất ngủ, chán ăn, giảm hứng thú và né tránh giao tiếp.

Khi bệnh tiến triển nặng, người mẹ có thể xuất hiện cảm giác tội lỗi, bi quan, lo âu quá mức, khó chăm sóc con và thậm chí có ý nghĩ tự sát hoặc làm hại bản thân, em bé.

Sau khoảng một tuần điều trị, chị B. đã ngủ tốt hơn, giảm căng thẳng và giảm ý tưởng tự sát. Sau 15 ngày, tinh thần người mẹ cải thiện rõ rệt, giao tiếp nhiều hơn và thường xuyên gọi điện về nhà để trò chuyện với con.

PGS Nguyễn Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần khuyến cáo gia đình cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tinh thần của phụ nữ sau sinh. Nếu bà mẹ có dấu hiệu buồn chán cần quan tâm can thiệp ngay.

Nếu sản phụ có biểu hiện buồn chán kéo dài, mất ngủ, tự trách bản thân hoặc né tránh chăm sóc con, cần đưa đi khám sớm để được hỗ trợ kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

