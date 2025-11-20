Phạm Anh Khoa vừa ra mắt EP Dân tôi ca kết hợp giữa rock và chất liệu dân gian. Các ca khúc trong sản phẩm đều do Phạm Anh Khoa sáng tác, lấy cảm hứng từ những truyện cổ tích, truyền thuyết như Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng, Thạch Sanh... để kể về một dân tộc kiên cường, luôn biết đứng dậy bằng chính sức mạnh của mình.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Ca sĩ vui và bất ngờ khi con gái 17 tuổi đòi nghe sản phẩm mới của anh. Bởi trước đây, giọng ca 8X thường phải "ép" con nghe nhạc của anh, sau đó hồi hộp chờ các bé nhận xét, cho ý kiến.

"Thời điểm này tôi nghĩ nhiều về gia đình. Theo tôi, điều quan trọng là phải làm người đàn ông tử tế của gia đình trước, xem người thân của mình có vui không, sau đó mới tới âm nhạc", anh nói.

Ở tuổi 40, Phạm Anh Khoa tự thấy anh trong giai đoạn tĩnh lặng, trưởng thành, là chính mình hơn bao giờ hết. Ca sĩ ý thức rõ trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình và đang kiên trì rèn luyện, hoàn thiện bản thân để cùng vợ vun vén tổ ấm thật tốt.

Nam ca sĩ bày tỏ biết ơn bà xã vì luôn bên cạnh đồng hành, cùng anh chăm sóc, dạy dỗ các con. Giai đoạn khó khăn vì sóng gió năm 2018, bạn đời làm điểm tựa vững chắc cho anh.

Phạm Anh Khoa và bà xã - chị Thùy Trang. Suốt 17 năm gắn bó, bà xã cùng nam ca sĩ bước qua nhiều thăng trầm.

Giọng ca sinh năm 1985 nói 17 năm hôn nhân, tình yêu anh dành cho vợ trước sau như một, nhưng bây giờ anh càng thêm nể trọng vợ.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Thùy Trang - bà xã Phạm Anh Khoa nói sau nhiều năm, chị thấy nam ca sĩ điềm tĩnh, không còn cực đoan và biết lắng nghe hơn. Điều này tạo cho những người xung quanh sự thoải mái, dễ chịu khi tiếp xúc.

“Mọi người hay bảo tôi là phao cứu sinh của anh Khoa, nhưng không hẳn đúng đâu. Chúng tôi đã đồng hành gần 20 năm rồi, cùng trải qua nhiều buồn vui.

Tính tôi bình yên, giản dị và có thể anh Khoa thích ở cạnh tôi vì những điều đó để tạo năng lượng làm nghề và sống”, chị Thùy Trang chia sẻ.

Chị Trang trong nhiều năm cũng là quản lý, lo liệu gần hết mọi việc của Phạm Anh Khoa. Gần đây, chị chủ động rút lui vì nam ca sĩ đã tìm được ê-kíp giỏi chuyên môn, ăn ý.

Nhạc sĩ Đức Trí đến chúc mừng Phạm Anh Khoa trở lại.

EP mới của Phạm Anh Khoa gồm bốn ca khúc: Dân tôi ca, Tung tung cắc tùng tung, Nhong nhong nhong nhong và Tích tịch tình tang. Bốn ca khúc là bốn chương của một câu chuyện âm nhạc, tái hiện 3 giá trị làm nên bản sắc Việt: Khởi nguyên, quật cường và nhân ái.

Hồi tháng 8, Phạm Anh Khoa giới thiệu MV Dân tôi ca, nhận nhiều phản hồi tích cực của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Bài hát được nhận xét mang giai điệu hào sảng thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào trong lòng người nghe.

“Âm nhạc cho tôi cơ hội được bắt đầu lại. Mỗi ca khúc là một lần tự soi mình rõ hơn”, Phạm Anh Khoa chia sẻ.

Clip Phạm Anh Khoa chia sẻ quan điểm sử dụng tiếng Việt trong âm nhạc

