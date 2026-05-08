Nhạc sĩ Phạm Duy từng tâm sự : "Đời tôi may mắn được kết bạn với nhiều nhà thơ như Phạm Thiên Thư, Cung Trầm Tưởng, Nguyễn Tất Nhiên… Những người này đã phần nào đồng hành với tôi về cách nhìn cuộc sống".

Nhạc sĩ Phạm Duy nổi tiếng với các tập sáng tác mang tính triết lý, tiêu biểu là 10 bài Đạo ca (1970-1971, phổ nhạc từ lời các bài thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư) và bộ Thiền ca sau này.

10 bài Đạo ca do Phạm Duy phổ nhạc từ phần lời của nhà thơ Phạm Thiên Thư được xem là sự kết hợp độc đáo giữa triết lý Phật giáo, chất thơ thiền và âm nhạc hiện đại, tạo nên màu sắc riêng trong đời sống tân nhạc Việt Nam.