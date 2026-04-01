Chính xác

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (sinh ngày 28/2/1939 - mất ngày 1/4/2001) có pháp danh là Nguyên Thọ. Triết lý đạo Phật đã đi vào thế giới thanh âm và làm nên một trong những nét riêng của “dòng nhạc Trịnh”.

Thuở nhỏ, ông sống ở Huế và theo học các trường Lycée Francais, Provindence. Lớn lên, ông vào Sài Gòn theo học triết học tại trường Tây Lycée J.J Rousseau Sài Gòn. Năm 1957, ông gặp các biến cố lớn: ba mất, tai nạn khi tập võ judo và phải nằm liệt giường 2 năm.

Nhạc sĩ từng chia sẻ với báo Giác Ngộ rằng ông là một Phật tử ở trong một gia đình có tôn giáo chính là Phật giáo. Ông học kinh và thuộc kinh Phật từ trẻ. Thuở bé, ông hay đến chùa vì thích sự yên tĩnh. Những năm tháng nằm bệnh, đêm nào mẹ ông cũng nhờ một thầy đến nhà tụng kinh cầu an.

Thầy Trung Hải, học trò của thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói nếu chọn con đường xuất gia (làm một nhà tu Phật giáo), Trịnh Công Sơn đã có thể trở thành một thiền sư.

