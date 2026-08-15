Xây dựng thương hiệu từ chất lượng sản phẩm

Trong quá trình phát triển, Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương tập trung vào sản xuất, kinh doanh, xuất - nhập khẩu, nghiên cứu và phát triển các dòng phân bón phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của nền nông nghiệp

Theo thông tin từ doanh nghiệp, tổng sản lượng cung ứng ra thị trường hiện đạt quy mô hàng trăm nghìn tấn mỗi năm. Quy mô càng lớn, trách nhiệm kiểm soát chất lượng từng sản phẩm càng cao, bởi chỉ một sản phẩm không bảo đảm yêu cầu cũng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng và niềm tin đã được gây dựng trong nhiều năm.

Trong sản xuất, kinh doanh phân bón, người nông dân hầu như không có điều kiện tự kiểm nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm. Khi lựa chọn một bao phân bón, họ chủ yếu dựa vào thông tin trên bao bì, hướng dẫn sử dụng, tư vấn của hệ thống phân phối, kinh nghiệm từ những vụ trước và uy tín thương hiệu. Điều đó làm nổi bật trách nhiệm của nhà sản xuất: chất lượng thực tế phải phù hợp với những gì doanh nghiệp đã công bố.

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được áp dụng trong hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp cho biết các sản phẩm được kiểm tra, lấy mẫu và phân tích nhằm kiểm soát chỉ tiêu chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật trong nhà máy, mà còn là “hàng rào” đầu tiên góp phần bảo vệ người sử dụng cuối cùng là người nông dân.

Nắm bắt xu hướng đó, bên cạnh NPK và các sản phẩm truyền thống, Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương tập trung phát triển thêm các nhóm phân trung lượng, hữu cơ, hữu cơ khoáng và hữu cơ vi sinh.

Nhiều sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận theo các tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu (EU) và Mỹ (USDA-NOP). Một số dòng hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng được phát triển với hàm lượng hữu cơ cao, kết hợp các chủng vi sinh vật có ích. Việc mở rộng cơ cấu sản phẩm cho thấy định hướng xem phân bón không chỉ là nguồn dinh dưỡng cho cây trồng, mà còn là công cụ hỗ trợ canh tác hiệu quả hơn, thân thiện hơn với đất và môi trường sinh thái.

Cạnh tranh bằng giá trị thực trên đồng ruộng

Thị trường càng phát triển, cạnh tranh càng lớn. Tuy nhiên, đối với vật tư nông nghiệp, cạnh tranh lâu dài không thể chỉ dựa vào quảng cáo hay giá bán. Doanh nghiệp phải đưa sản phẩm đến với người nông dân và chứng minh hiệu quả trong thực tế, ruộng đồng chính là nơi kiểm chứng thương hiệu.

Từ nhận thức đó, Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương lấy phương châm “Mang lợi ích tới nhà nông” làm kim chỉ nam trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu. Lợi ích ấy không chỉ nằm ở giá của một bao phân, mà cần được đánh giá bằng hiệu quả sử dụng, khả năng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng và hiệu quả kinh tế cuối cùng của người sản xuất. Đây cũng là lý do doanh nghiệp xác định nghiên cứu, cải tiến và phát triển sản phẩm mới là nhiệm vụ lâu dài, nhất là với các dòng chuyên dùng cho từng nhóm cây trồng.

Mở rộng sản xuất đi cùng trách nhiệm kiểm soát và cộng đồng

Từ sự tin tưởng của đối tác, hệ thống phân phối và khách hàng, Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô sản xuất. Công ty đã đầu tư xây dựng và hoàn thành cũng như đưa vào vận hành thêm nhà máy thứ 2 tại TP.HCM (trên địa bàn thuộc tỉnh Bình Dương trước đây). Dự án với nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng cùng hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại, tự động hóa và khép kín với công suất hơn 300.000 tấn phân bón mỗi năm.

Một trọng tâm của dự án là tăng năng lực sản xuất các dòng phân bón đáp ứng xu hướng nông nghiệp xanh, đặc biệt là phân hữu cơ, hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học và các sản phẩm chuyên dùng, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, từ góc độ chất lượng, nhà máy lớn hơn cũng đồng nghĩa trách nhiệm lớn hơn. Khi sản lượng tăng và thị trường mở rộng, hệ thống quản lý phải đủ khả năng bảo đảm mỗi sản phẩm rời dây chuyền vẫn đáp ứng các chỉ tiêu đã công bố.

Qua hơn 18 năm phát triển, thương hiệu phân bón HaiDuong đã nhận được nhiều danh hiệu và hình thức ghi nhận: được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tặng bằng khen Góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2018-2019; đạt danh hiệu Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2024; Cúp vàng Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2024; cùng nhiều hình thức ghi nhận khác.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương còn tham gia nhiều chương trình xã hội, khuyến học và hoạt động hướng về cộng đồng. Đây là một phần trong cách doanh nghiệp nhìn nhận về phát triển bền vững: giá trị tạo ra không chỉ đo bằng sản lượng hay doanh thu, mà còn bằng đóng góp cho người lao động, cộng đồng và xã hội.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương)