Đám cưới trì hoãn vì... cân nặng

- Hồi tháng 2, Phan Như Thảo có chia sẻ với VietNamNet về kế hoạch chuẩn bị đám cưới ở Nha Trang. Hiện tại, ý định của chị thế nào?

Tôi thường đùa rằng phải đợi đến khi nào ốm (gầy đi - PV) mới cưới. Tôi không muốn trở thành cô dâu tròn trịa hay mặc đồ cưới mà không đẹp. Nhưng nếu dùng cân nặng làm điều kiện thì tôi không bao giờ có đám cưới vì cứ tròn hoài. Dù vậy, ông xã rất thích ý tưởng này và cứ đòi làm đám cưới liên tục.

- Bên cạnh áp lực từ ông xã, còn có áp lực từ con gái. Trước đây bé muốn có mặt trong đám cưới của mẹ, còn bây giờ thì sao?

Ngày xưa bé rất háo hức nhưng lớn lên bé hiểu rằng khi cha mẹ cưới nhau sẽ có thêm em bé. Bây giờ bé không chịu, nói "con không muốn có em, thôi đừng cưới". Nhưng đó chỉ là lời nói của trẻ con. Điều hiển nhiên là bé rất thích tiệc tùng nên tôi nghĩ nếu có đám cưới, bé sẽ rất vui.

- Vừa quản lý công việc kinh doanh thẩm mỹ vừa phụ ông xã tiếp quản các dự án bất động sản. Chị có nghĩ đó là rào cản khiến chị khó cân bằng giữa hoạt động nghệ thuật, giải trí và kinh doanh?

Tôi có hàng triệu thứ muốn làm nhưng phải ưu tiên. Rõ ràng công việc trước, gia đình sau. Nếu muốn tham gia lĩnh vực khác như đóng phim, tôi buộc phải bỏ bớt một số việc. Có lẽ khi tập trung cho phim ảnh, tôi sẽ tạm dừng công việc thẩm mỹ và tìm nhân sự quản lý thay. Tham vọng thì nhiều nhưng thời gian 24 tiếng một ngày chỉ có thế.

Nếu có dự án phù hợp và khơi lại đam mê, tôi vẫn sẵn sàng. Tôi thường nhớ cảm giác được hóa thân thành nhân vật khác, không phải chính mình. Tôi vẫn có nhiều lời mời nhưng chưa hợp thời gian, tuổi tác và con đường tôi theo đuổi. Tôi vẫn đang chờ một cơ hội.

- Nếu có người nói "Phan Như Thảo bây giờ tiền xài không hết mà còn cố làm thêm nhiều dự án", chị sẽ phản ứng thế nào?

Tôi tham lam công việc, muốn chứng tỏ bản thân và giá trị mang lại cho xã hội. Nhiều người hay nói: "Nếu là cô Thảo tôi chỉ đi chơi, du lịch, xài tiền sao khổ vậy?" Nhưng tôi nghĩ mỗi người có ý nghĩa cuộc sống khác nhau. Ý nghĩa cuộc đời tôi là phải cống hiến, phải làm việc mới hạnh phúc.

Phan Như Thảo thừa nhận là người tham lam về công việc.

"Tôi không phải người mẹ, người vợ tốt"

- Chị cân bằng thời gian chăm sóc ông xã, con cái như thế nào để vừa làm tốt công việc vừa giữ được tình cảm gia đình?

Tôi không phải người mẹ, người vợ tốt. Tôi không cân bằng được gì cả. May mắn có một người chồng luôn bù đắp, chăm sóc con cái cho tôi tự do làm những việc lẽ ra phải làm và vẫn đợi tôi quay về. Mỗi tối chúng tôi có ít thời gian nói chuyện, chăm sóc nhau, ít hơn nhiều so với những gia đình khác. Nhưng với tôi như vậy đã là hạnh phúc.

- Trong một ngày, khoảnh khắc nào khiến chị thấy ấm áp và gắn kết với gia đình nhất?

Đó là bữa tối chúng tôi bên nhau. Gia đình tôi có thói quen cố gắng lên giường cùng nhau lúc 21h để xem tivi, trò chuyện, nghe nhạc. Khoảng 10h hai cha con ngủ tôi ngồi dậy làm việc đến 1, 2 giờ sáng.

- Chị đi làm còn chồng nghỉ hưu ở nhà chăm con, có khi nào anh cảm thấy ghen khi vợ làm quá nhiều, bỏ bê gia đình, chồng con?

Anh ấy chỉ ghen với công việc, không ghen với người. Điều anh ấy ghen chỉ là việc tôi đi làm suốt ngày, luôn hỏi: “Bao giờ xong việc?” Nhưng anh vốn dịu dàng, không biết nóng giận nên tôi thấy mình thật may mắn. Tôi cũng cố gắng tự điều chỉnh, khi đi hơi nhiều, làm hơi quá thì nhắc nhở phải sửa. Quan trọng nhất là luôn nhớ dành thời gian cho những người thân yêu, đừng để công việc lấn át hết.

- Tính đến nay cũng khoảng 1 năm chị chính thức đăng ký kết hôn. Quyết định này có thay đổi tích cực nào trong cuộc hôn nhân không? Chị cảm thấy nó có khác so với trước hay vẫn bình thường?

Chúng tôi đăng ký kết hôn với mục tiêu để anh ấy có đủ quyền chuyển hết tài sản qua cho tôi thôi, không phải vì yêu nhau quá hoặc vì lý do gì khác. Chúng tôi sống với nhau 10 năm, đăng ký kết hôn là điều bắt buộc khi cho tài sản vì phải cho vợ hoặc người ruột thịt, không được cho người lạ vì luật không cho phép.

Gia đình hạnh phúc của Phan Như Thảo.

Tất cả mọi thứ của anh ấy là của tôi rồi

- Trên mạng có bình luận vui khi chị nhận được món quà là một căn hộ từ ông xã, người ta nói chị không bất ngờ nhiều vì có thể kiếm tiền nhiều nên điều này quá bình thường. Chị nghĩ sao?

Tôi cũng không có nhu cầu hay mong chờ gì về quà của anh ấy do biết mọi thứ của anh ấy là của tôi rồi. Tôi sẽ mong anh ấy nấu một món gì đó ngon hơn, mong anh ấy cảm thấy hạnh phúc. Hôm nào anh về vui vẻ hay muốn đi đâu du lịch, tôi sẽ mong điều đó hơn.

- Nghĩa là bây giờ chị chỉ ưu tiên những giá trị tinh thần anh ấy mang lại. Còn vật chất đã quá đủ với chị?

Tôi hay bị mắng hoặc cộng đồng nói không vì tiền thì lấy chồng giàu làm gì? Lúc không có tiền sẽ vì tiền nhưng lúc có rồi sẽ vì cái khác, ưu tiên giá trị khác. Còn nói nếu lúc nào cũng vì tiền thì không được.

- Chị có ức chế nếu nghe ai nói mình lấy anh ấy vì tiền?

Mọi người hay hỏi: "Nếu anh ấy không tài giỏi, không giàu thì có lấy không?"... Tại sao tôi phải lấy một người đàn ông không tài giỏi? Tôi giỏi mà, đúng không? Tôi biết người ngoài kia không suy nghĩ, họ chỉ hỏi câu đó thôi. Nếu chồng tôi bây giờ tự nhiên phá sản, tôi vẫn ở bên cạnh, nuôi và chăm sóc, lo cho anh đến hết cuộc đời. Nhưng nếu anh nghèo trước khi tôi biết, chưa chắc tôi sẽ lấy anh làm chồng.

- Những người bạn từ showbiz, ai có ý nghĩa nhất với chị trong giai đoạn chuyển đổi sự nghiệp hay đối mặt với những lùm xùm trong cuộc sống?

Siêu mẫu Ngọc Thạch thi thoảng gọi cho tôi. Ví dụ vừa rồi có vụ lùm xùm, cô ấy sẽ hỏi: "Chuyện gì đấy?", nói tôi kêu luật sư đi rồi cúp máy. Đó là người 2 năm gọi 1 lần nhưng rõ ràng là họ quan tâm. Ngoài ra, tôi có Đỗ Long - người mà 3 năm gặp 1 lần mà vẫn giống như 10 năm trước. Rồi Ngọc Trinh, Khắc Tiệp, đó là những người đi với tôi từ ngày đầu và tôi vẫn yêu thương, lo lắng, nghĩ vì họ.

- Sau khi dừng hoạt động nghệ thuật, chị có nghĩ đó là những giá trị, sự may mắn tích lũy khi làm đa lĩnh vực?

Tôi rất ngại sử dụng mối quan hệ hay sự yêu thương người khác dành cho mình. Với tôi, việc gì có thể giải quyết bằng tiền thì sẽ dùng tiền. Nếu đủ khả năng, tôi trả. Vì dùng tình cảm để nhờ vả phải trả bằng tình cảm mà tình cảm là thứ giá trị nhất, không thể đo đếm được. Tôi muốn dành nó cho những việc thật sự cấp bách mà tiền không thể giải quyết.

Gia đình Phan Như Thảo hạnh phúc bên nhau:

