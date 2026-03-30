Tối 29/3, chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại TPHCM. Danh hiệu cao nhất thuộc về thí sinh Phan Phương Oanh (SBD 211) sinh năm 2003 đến từ Hà Nội.

Á hậu 2 thuộc về Trương Tâm Như (SBD 014) - cô gái đến từ Huế. Danh hiệu Á hậu 1 xướng tên Lê Phương Khánh Như (SBD 168) của Khánh Hoà - thí sinh đầu tiên lọt Top 20 qua nhờ chiến thắng Head to Head Challenge và gây ấn tượng mạnh xuyên suốt đêm chung kết bằng bản lĩnh và trí tuệ vượt trội.

Tân hoa hậu trong khoảnh khắc đăng quang.

Đêm chung kết với tiết mục đồng diễn mở màn mang tên Trót say với sự tham gia của 47 thí sinh cùng Ngọc Hằng, á hậu Huỳnh Minh Kiên và hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

Ý Nhi, Minh Kiên, Ngọc Hằng và các thí sinh trong phần mở màn.

Tiếp nối, phần trình diễn áo dài của 47 thí sinh được chia thành 4 nhóm đại diện bốn vùng miền - Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên - với 4 bộ sưu tập màu sắc tương ứng: xanh trắng, xanh ngọc, vàng và đỏ đen. Hình ảnh ruộng bậc thang, biển núi, đồng lúa vàng rực và cao nguyên hoàng hôn tạo nên hành trình thị giác xuyên suốt dải đất hình chữ S. Phần thi Dance of Vietnam để lại dấu ấn mạnh mẽ khi ban giám khảo và khán giả cùng bình chọn các trang phục xuất sắc nhất.

Sau màn đồng diễn bikini sôi động của toàn bộ 47 thí sinh, đêm thi bước vào phần công bố Top 20.

8 thí sinh đầu tiên lọt vào Top 20 qua các danh hiệu đặc biệt gồm: Lê Phương Khánh Như (Thử thách Head to Head), Lê Thị Trang (Người đẹp Tài năng), Bùi Thu Thủy (Người đẹp Truyền thông), Trịnh Yến Nhi (Người đẹp Biển), Trịnh Vũ Hồng Duyên (Người đẹp Biển do fan bình chọn), Trần Thị Kiều Anh (Người đẹp Thể thao), Nguyễn Đào Tuyên Dương (Người đẹp Thời trang) và Phan Hải Như (Người đẹp Du lịch).

12 thí sinh còn lại của Top 20 được công bố gồm: Lê Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Phương Linh, Phùng Thị Diệu Linh, Võ Đoàn Bảo Hà, Nguyễn Lan Nhi, Ngô Thị Kiều Anh, Lê Phương Quyên, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thảo Linh, Trương Tâm Như và Phan Phương Oanh.

Thí sinh trình diễn bikini.

Top 20 diện trang phục bikini hồng pastel kết hợp chân váy voan ánh kim, tôn lên vóc dáng và thần thái của từng thí sinh dưới hệ thống ánh sáng chuyên nghiệp. Các thí sinh tự tin di chuyển, tạo hình và tương tác cùng nhau trên sân khấu giữa tiếng hò reo không ngớt của khán giả.

Các thí sinh trình diễn áo tắm:

Ban tổ chức sau đó gọi tên 10 người đẹp bước vào phần thi trang phục dạ hội gồm: Võ Đoàn Bảo Hà, Lê Phương Khánh Như, Trần Thị Phương Linh, Phùng Thị Diệu Linh, Trương Tâm Như, Nguyễn Lan Nhi, Lê Phương Quyên, Ngô Thị Kiều Anh, Lê Ngọc Như Quỳnh và Phan Phương Oanh.

Sau phần thi dạ hội của top 10, ban tổ chức chính thức công bố 6 cô gái xuất sắc nhất bước vào vòng thi ứng xử: Lê Ngọc Như Quỳnh (SBD 079), Phan Phương Oanh (SBD 211), Lê Phương Khánh Như (SBD 168), Trần Thị Phương Linh (SBD 284) và Trương Tâm Như (SBD 014). Vị trí thứ 6 dành cho Người đẹp được yêu thích nhất - Đỗ Thùy Linh (SBD 268).

Top 6 của Miss World Vietnam 2025.

Bước vào phần thi ứng xử, 6 thí sinh lần lượt bốc thăm tên giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho mình với thời gian trả lời 2 phút.

Lê Ngọc Như Quỳnh bốc thăm trúng giám khảo hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Câu hỏi: Bạn sẽ làm gì để những hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ không dừng lại ở mức độ phong trào mà trở thành những hành động mang tính thực chất?

Như Quỳnh chia sẻ chúng ta chỉ có một thế giới duy nhất và không có cơ hội thứ hai để sửa sai, vì vậy mỗi hành động bảo vệ môi trường chính là bảo vệ ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Cô dẫn chứng sự kiện Giờ Trái Đất ngày 28/3 như một minh chứng cho tinh thần phong trào, đồng thời nhấn mạnh giới trẻ hiện nay cần đi xa hơn phong trào bằng những hành động cụ thể như dọn rác, tái thiết sau bão lũ - những việc làm thực chất mà nhiều nhóm bạn trẻ đang âm thầm thực hiện mỗi ngày.

Phan Phương Oanh nhận câu hỏi đến từ hoa hậu Trần Tiểu Vy: Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam về điều gì ở quá khứ, hiện tại và tương lai?

Phương Oanh mong thế giới nhớ đến Việt Nam với một quá khứ hào hùng, một hiện tại vươn mình và một tương lai đầy khát vọng. Cô nhắc đến những dấu mốc lịch sử trọng đại trong năm 2025 như kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh và 50 năm Ngày Giải Phóng Miền Nam như bằng chứng cho ý chí bất khuất của dân tộc. Ở thì hiện tại, Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực từ thể thao, văn hóa đến du lịch với thế hệ trẻ bản lĩnh, giàu tri thức. Và tương lai, cô tin Việt Nam sẽ ghi tên mình vào hàng ngũ các quốc gia phát triển hàng đầu châu Á.

Lê Phương Khánh Như nhận câu hỏi từ hoa hậu Lương Thùy Linh về an ninh lương thực: Trong khi thế giới vẫn còn hàng triệu người thiếu ăn lại có không ít nơi lãng phí thực phẩm mỗi ngày. Theo bạn đâu là giải pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh lương thực thế giới một cách bền vững và công bằng?

Khánh Như mở đầu bằng niềm tự hào về nền văn minh lúa nước và vị thế xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu thế giới của Việt Nam, trước khi dẫn ra con số đáng lo ngại: 848 triệu người trên thế giới đang đi ngủ với bụng đói, trong khi một phần ba thực phẩm toàn cầu bị bỏ lãng phí. Cô nhận định đây không chỉ là khủng hoảng về sự thiếu hụt mà là khủng hoảng về nhận thức và giải pháp bắt đầu từ chính mỗi cá nhân khi chọn trở thành người tiêu dùng thông minh, trân trọng thức ăn và giảm thiểu rác thải. Khánh Như khép lại bằng câu nói ấn tượng: "Tôi rất bé nhỏ và không thể làm nên những điều vĩ đại nhưng sẽ làm những điều nhỏ nhất bằng trái tim vĩ đại và bản lĩnh".

Trần Thị Phương Linh nhận câu hỏi từ diễn viên Nguyễn Quốc Trường: Theo em, hành trang nào là quan trọng nhất để phụ nữ Việt Nam tự tin bước ra thế giới?

Phương Linh khẳng định hành trang quan trọng nhất chính là nội lực cụ thể là sự tự tin và tấm lòng nhân ái. Tự tin để bước ra thế giới mà không e ngại, tự tin để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần "hòa nhập nhưng không hòa tan". Còn lòng nhân ái, theo cô, là để lan tỏa tình yêu thương bởi con người không chỉ sống bằng vật chất mà cần nuôi dưỡng đời sống tinh thần.

Trương Tâm Như - đại diện đến từ Huế nhận câu hỏi từ diễn viên Nhật Kim Anh: Mọi người sinh ra đều xứng đáng được sống trong một thế giới hòa bình. Vậy theo bạn, người trẻ Việt Nam có thể bắt đầu từ đâu để đóng góp cho mục tiêu hòa bình thế giới?

Tâm Như đặt ra góc nhìn đầy chiều sâu khi cho rằng ngay cả khi không có chiến tranh, nhiều người vẫn không thấy bình yên vì bị tổn thương bởi bạo lực ngôn từ. Đối với cô, hòa bình không phải điều cao xa - nó hiện diện trong cuộc sống hàng ngày nhưng bị nhiều người vô tình bỏ qua. Cô kêu gọi mỗi người hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ: lắng nghe thay vì chỉ trích, yêu thương thay vì tiêu cực, trân trọng thay vì so bì. Thí sinh người Huế còn tự tin trả lời thêm bằng tiếng Anh, gửi thông điệp đến khán giả quốc tế đang theo dõi qua mạng xã hội Miss World toàn cầu.

Đỗ Thùy Linh - người đoạt giải Người đẹp được yêu thích nhất - bốc thăm trúng vào Hoa hậu Hà Kiều Anh. Câu hỏi được đặt ra: Theo em, đâu là thách thức lớn nhất mà trẻ em trên thế giới đang phải đối mặt hiện nay và em sẽ hành động ra sao để góp phần giải quyết thách thức đó?

Thùy Linh chia sẻ dù ở đất nước hay khu vực nào, trẻ em đều đang đối mặt với những thách thức riêng - có nơi là áp lực học tập và tác động của công nghệ nhưng ở nhiều vùng đất như châu Phi, trẻ em vẫn phải chịu cảnh thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu cả cơ hội học tập. Theo cô, không chỉ tuyên truyền hay kêu gọi suông mà cần cùng nhau hành động thực chất để cải thiện điều kiện sống cho các em bởi cô tin "trẻ em là mầm non của đất nước và tương lai của đất nước chính quyết định tương lai của trẻ em".

Sau khi khép lại phần thi ứng xử, ban tổ chức chính thức xướng tên Top 3 Miss World Vietnam 2025: Trương Tâm Như (SBD 014), Phan Phương Oanh (SBD 211) và Lê Phương Khánh Như (SBD 168). Cả 3 thí sinh nhận chung một câu hỏi bằng tiếng Anh từ đương kim Miss World - Opal Suchata: Miss World 73 sẽ diễn ra tại Việt Nam. Bạn muốn nói gì với thế giới về đất nước của mình?

Top 3 của Miss World Vietnam 2025 - Khánh Như, Phương Oanh, Tâm Như (từ trái qua).

Trương Tâm Như tự hào giới thiệu Việt Nam qua ba góc nhìn: ẩm thực, thiên nhiên và con người. Về ẩm thực, cô điểm qua những món đặc trưng từng vùng miền - bánh xèo, bún bò Huế, bánh bèo, bánh nậm từ miền Trung quê hương cô; cơm tấm của miền Nam và phở của miền Bắc. Về thiên nhiên, cô mời gọi thế giới đến khám phá vẻ đẹp bất ngờ từ núi non đến sông nước. Về con người Việt Nam, cô nhấn mạnh tinh thần cần cù và thân thiện.

Tâm Như khép lại bằng lời mời gọi chân thành: "Nếu bạn muốn cảm nhận linh hồn của đất nước tôi, hãy đến Việt Nam ngay khi có thể đặc biệt là để dự Miss World lần thứ 73. Hẹn gặp lại các bạn tại Việt Nam - đất nước yêu thương với ẩm thực ngon, cảnh sắc tuyệt vời và con người thân thiện".

Lê Phương Khánh Như bày tỏ niềm vui và tự hào khi được đứng trong Top 3 Miss World Vietnam 2025, chia sẻ đây là hành trình đáng nhớ khi được gặp gỡ nhiều cô gái tài năng từ khắp các vùng miền của đất nước. Cô kể về câu chuyện của người dân Việt Nam - một dân tộc đã trải qua nhiều gian khó trong lịch sử và cả những thách thức gần đây nhưng luôn kiên cường vươn lên. Khánh Như khép lại bằng niềm tự hào được là một cô gái Việt Nam tham dự Miss World Vietnam 2025 để lan tỏa tinh thần Sắc đẹp vì mục đích cao cả.

Phan Phương Oanh muốn giới thiệu đến thế giới vẻ đẹp của sự hòa hợp và tinh thần con người Việt Nam. Cô nhấn mạnh Việt Nam không chỉ đẹp bởi cảnh quan thiên nhiên mà còn đẹp bởi những điều giản dị - một nụ cười hay sự sẵn lòng giúp đỡ vô điều kiện. Phương Oanh dẫn chứng bằng hình ảnh cả nước và bạn bè quốc tế chung tay hỗ trợ miền Bắc và miền Trung trong trận bão năm 2025 như minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của dân tộc.

Cô cũng nhấn mạnh thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay đầy năng lượng, hiệu quả và không ngừng nỗ lực đóng góp cho xã hội. Cô khép lại bằng thông điệp: "Việt Nam không chỉ là một địa điểm - đó là nơi để bạn cảm nhận sự tự tin và kết nối với nhau".

