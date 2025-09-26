Vụ việc không chỉ gây ra tranh cãi về đạo đức cá nhân mà còn đặt câu hỏi về trách nhiệm của một lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc. Các bài viết liên quan đến vụ bê bối đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo Dispatch, Lee Jae Hyun tổ chức các tiệc DJ bí mật tại các địa điểm sang trọng như sân thượng hoặc phòng trưng bày nghệ thuật ở Chungdam-dong. Các khách nữ, gồm người mẫu, influencer và streamer, được tuyển chọn qua một quy trình nghiêm ngặt. Họ nhận tin nhắn mời tham gia với thù lao 1,5-2 triệu KRW (khoảng 28-37 triệu đồng) nhưng phải trải qua phỏng vấn về ngoại hình tại quán cà phê cao cấp và xét nghiệm Covid-19.

Những người được chọn sẽ nhận hướng dẫn mã hóa để đến địa điểm tiệc. Tại tiệc, điện thoại bị tịch thu và các cô gái được yêu cầu mặc váy đen, tất lưới mắt, giày cao gót trên 9cm, tóc xõa - theo sở thích của ông Lee.

CEO Lee Jae Hyun. Ảnh: Tư liệu

Các bữa tiệc, tốn ít nhất 20 triệu KRW (khoảng 370 triệu đồng) mỗi lần, bao gồm rượu vang đắt tiền, bữa ăn do đầu bếp chuẩn bị và màn trình diễn DJ của chính Lee Jae Hyun. Một số khách nữ trở thành khách quen, được mời tham gia các chuyến đi riêng tư với thù lao cao hơn. Một nguồn tin giấu tên chia sẻ với Dispatch: "Nó bí mật như một nhiệm vụ trong phim 007".

Vụ bê bối gây phẫn nộ trên mạng xã hội, đặc biệt trên nền tảng X. Nhiều người chỉ trích Lee Jae Hyun vì lạm dụng quyền lực, cho rằng các bữa tiệc này trái ngược hoàn toàn với các chương trình tuyển chọn thần tượng của CJ như Produce 101.

Một số cựu khách mời mô tả cảm giác "bị đối xử như món hàng". Đến nay, CJ Group và Lee Jae Hyun chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Đây không phải lần đầu Lee Jae Hyun vướng scandal. Năm 2015, ông bị kết án 2,5 năm tù vì gian lận và trốn thuế, phải nộp phạt 25,2 tỷ KRW (khoảng 470 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông chỉ thụ án 50 ngày do sức khỏe yếu sau ca ghép thận. Vụ việc này từng gây ra tranh cãi về sự khoan hồng dành cho các lãnh đạo chaebol (tập đoàn lớn) tại Hàn Quốc.

CJ Group, với các thương hiệu như Bibigo và CJ Entertainment, là một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Vụ bê bối có nguy cơ làm tổn hại hình ảnh công ty, đặc biệt trong lĩnh vực giải trí, nơi CJ sản xuất các chương trình như Superstar K và Boys Planet.

CEO Lee Jae Hyun từng bị bắt vì gian lận và trốn thuế:

