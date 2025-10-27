Đây là lần đầu tiên Pháp hội Maratika Monlam được tổ chức tại Việt Nam, nối tiếp các kỳ thành công tại Nepal và Singapore, với mục đích trì tụng 100 triệu biến chân ngôn Liên Hoa Sinh Tam Thân (Dzogchen Yangti Nakpo) để cầu nguyện hòa bình thế giới, tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh dịch và khổ đau, đồng thời hồi hướng công đức cho quốc thái dân an, nhân loại an lạc và thế giới hòa bình.

Pháp hội do Đức Maratika Dhungdzin Rinpoche - bậc thầy tâm linh uyên thâm thuộc dòng truyền thừa Maratika - Nyingma chủ trì cùng chư Tăng quốc tế từ Tu viện Maratika Chiméy Taktén Choling (Nepal).

Đức Maratika Dhungdzin Rinpoche là đệ tử duy nhất được Đức H.H. Kyabje Trulshik Rinpoche, bậc lãnh đạo tối cao đời thứ 5 của truyền thống Nyingma, ấn chứng và tấn phong làm người kế thừa dòng truyền thừa Maratika, đồng thời là Viện trưởng Tu viện Maratika Chiméy Taktén Choling.

Ngài là bậc thầy có trí tuệ và tâm từ bi sâu rộng, đồng thời là thân phụ của Thánh tái sinh - H.H. Kyabje Trulshik Yangsi Rinpoche đời thứ 32, hiện là hóa thân tái sinh của chính Đức Trulshik Rinpoche. Với hạnh nguyện rộng lớn, Ngài đã chủ trì nhiều pháp hội quốc tế, lan tỏa ánh sáng trí tuệ và từ bi của Phật giáo Kim Cương Thừa đến khắp nơi.

Đức H.H. Kyabje Trulshik Rinpoche là bậc thầy tâm linh vĩ đại, Pháp chủ thứ 5 của truyền thống Nyingma và là Thầy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài là người khởi xướng và ban chỉ dạy thiết lập Pháp hội Maratika Monlam, với tâm nguyện đem năng lượng cầu nguyện hòa bình, trí tuệ và từ bi lan tỏa đến khắp thế giới.

Pháp hội thuộc dòng truyền thừa Dzogchen Yangti Nakpo, được khai mở bởi Terton Trulshik Dongak Lingpa (1862-1922), là một trong những pháp môn thâm diệu nhất của Đại Viên Mãn (Dzogchen) trong truyền thống Nyagyur Nyingma Mindrolling Dzarongphu. Pháp “Liên Hoa Sinh Tam Thân - Chứng từ vàng, tinh túy thực hành bóng tối” giúp hành giả hiển lộ bản tâm tịnh quang, hợp nhất trí tuệ và từ bi, đạt giải thoát tối thượng.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, chiến tranh và khổ đau, Pháp hội Maratika World Peace Monlam là dịp thiêng liêng để đại chúng cùng phát khởi tâm cầu nguyện, tịnh hóa chướng ngại, tích lũy công đức và lan tỏa năng lượng từ bi, trí tuệ, hòa bình đến khắp nhân gian.

Phật tử, thiện tín và cộng đồng yêu chuộng hòa bình được mời tham dự để cùng nhau lan tỏa nguồn năng lượng chữa lành, tịnh hóa và phát triển tâm linh sâu sắc trong đời sống hiện đại.

Pháp hội Maratika World Peace Monlam - Cầu nguyện hòa bình thế giới Thời gian: 29/10 - 02/11/2025

Địa điểm: Chùa Pháp Vân, 1299 Giải Phóng, Hà Nội

Chủ trì pháp hội: Maratika Dhungdzin Rinpoche và chư Tăng Tu viện Maratika Chiméy Taktén Choling, Nepal.

(Nguồn: Chùa Pháp Vân)