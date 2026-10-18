Tối 17/10, đêm 1 của Tinh hà say hi concert diễn ra tại TPHCM. Trấn Thành vắng mặt, 24 "anh trai" tự giao lưu với người hâm mộ. Trước đó, Trấn Thành cho biết không thể tham gia cả 2 đêm concert ở TPHCM.

Trước khi bắt đầu đêm diễn, mưa lớn kéo dài, dàn nghệ sĩ mặc áo mưa trên sân khấu để giao lưu với khán giả. Trong hơn 3 tiếng, các "anh trai" mang tới 22 tiết mục với nhiều bản phối mới.

Dàn 'anh trai' tại concert.

Concert mở màn với ca khúc chủ đề Together we shine. Nhiều khán giả trên MXH dí dỏm nhận xét, đây là lần đầu họ chứng kiến 22 nghệ sĩ nhảy đều nhất trong tiết mục này.

Ở phần giao lưu, Quang Hùng đòi tặng nhẫn, tỏ tình 1 khán giả hò hét sung nhất. Anh dí dỏm cho biết Trung Quốc có diễn viên Hứa Quang Hán thì Việt Nam có "Hứa Quang Hùng". JSOL cũng cho biết sẽ tặng trang phục trình diễn của mình cho người hâm mộ may mắn sau đêm concert.

Trời tạnh mưa trước khi đêm concert chính thức diễn ra.

Nhiều tiết mục được điều chỉnh cách dàn dựng sân khấu, thêm đường catwalk xuyên qua khu vực khán giả. Mở màn ca khúc Bad night, Dương Domic và Pháp Kiều xuất hiện trên xe mui trần ở khu vực khán giả, Ali Hoàng Dương đu dây. Ở tiết mục Mộng duyên, chiếc trống trận khổng lồ với đường kính 2m được đưa lên sân khấu. Pháp Kiều chơi đàn tranh bên trong không gian đèn LED tại Mất la bàn.

Ca khúc Perfume lần đầu được giới thiệu, do CONGB, buitruonglinh, Cody Nam Võ và Dang Hong Hai trình diễn. Toàn bộ 2 EP Tình thế người, Trạm đến êm gồm 6 ca khúc được mang lên sân khấu lớn. Mỗi EP được dẫn dắt bằng một đoạn phim riêng, kết nối các tiết mục thành mạch nội dung xuyên suốt.

Concert đêm 1 kết thúc trước 23h.

"Em xinh" Yeolan xuất hiện trong tiết mục Laviem. "Em xinh" Hoàng Duyên trình diễn Giải cứu thế giới với HYO, Sơn.K, JSOL, IVAN. 4 giọng ca mặc trang phục siêu nhân bó sát. Riêng Sơn.K khiến khán giả bật cười vì chọn áo siêu nhân hồng với các đường nét nữ tính.

Pháp Kiều mang con trăn thật lên sân khấu tiết mục Một người như thế. Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ, HYO nhảy gợi cảm trên sàn diễn nước của Mưa vội phóng.

Cả 24 "anh trai" cùng trở lại sân khấu trong phần điệp khúc cuối của Thế giới của anh, khép lại đêm diễn. Đây là concert hiếm hoi kết thúc trước 23h.

BTC Tinh hà say hi cho biết concert dự kiến sẽ đến Las Vegas (Mỹ) vào cuối tháng 11, mở màn cho US Tour 2026-2027.

BTC 'Tinh hà say hi' dự kiến sẽ mang concert tới Mỹ vào năm.

Ảnh, video: BTC, Thanh Phi