Ở tập 10 của Tinh hà say hi, 20 "anh trai" bước vào Livestage 4 được chia thành 5 đội với các đội trưởng là Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CONGB, HURRYKNG, JSOL. Mỗi đội làm việc cùng một producer quốc tế để phát triển ca khúc mới.

Đội HURRYKNG, Dương Domic, Xuân Định KY, KIMLONG mở màn với tiết mục Vượt ngưỡng tình yêu. Ca khúc được khơi nguồn từ bản nháp do Xuân Định sáng tác 5 năm trước. Khái niệm “vượt ngưỡng” chính là sự trưởng thành, bỏ qua cái tôi để chấp nhận thực tại. Cả đội chỉ có 3 ngày để làm mới toàn bộ bản nháp. MC Trấn Thành tiết lộ KIMLONG và HURRYKNG đã kiệt sức đến mức phải truyền nước.

Tiết mục gây ấn tượng màn múa đương đại của HURRYKNG và nữ vũ công. Vượt ngưỡng tình yêu được khán giả ví với hit Hào quang từ Anh trai say hi mùa 1 vì giai điệu da diết, tôn giọng ca của các thành viên.

Tiết mục 'Vượt ngưỡng tình yêu'.

CONGB, buitruonglinh, DANG HONG HAI và Cody Nam Võ khuấy động sân khấu bằng tiết mục Perfume, khai thác sự quyến rũ của mùi hương trên đường đua. Sở hữu các thành viên mạnh về khả năng trình diễn, đội quyết tâm tạo đủ không gian để vũ đạo hòa quyện với âm nhạc. Cody Nam Võ dí dỏm than thở rằng bản thân mỏi cổ, lọt thỏm giữa đội hình vì chênh lệch chiều cao.

CONGB và DANG HONG HAI có màn khiêu vũ đôi và dance break ở cuối bài. DANG HONG HAI tự tay viết phần rap, tiết lộ đã tìm đến Pháp Kiều và Mason Nguyễn để "tầm sư học đạo". Cody Nam Võ được Trấn Thành khen ngợi hết lời qua màn solo.

Tuy nhiên, phần lời và vũ đạo ca khúc cũng tạo nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng lời bài hát có phần sáo rỗng, sến súa dù giai điệu bắt tai. Nhóm còn bị cho là được nhãn hàng nước hoa tài trợ nên mới đặt tên ca khúc là "nước hoa", viết về mùi hương.

Tiết mục 'Perfume'.

Wren Evans, WEAN, Ali Hoàng Dương, Jaysonlei lần đầu mang thể loại Acoustic lên sân khấu Tinh hà say hi với tiết mục 5 tháng. WEAN cho biết đã cài cắm chiêm nghiệm cá nhân về mối tình kéo dài 5 năm vào ca khúc. Wren Evans tiết lộ, cả nhóm đàn hát từ 3 giờ chiều đến 1 giờ đêm vẫn chưa chốt kết quả, có tới 182 lần tinh chỉnh bản phối.

Thay vì nhồi nhét nhiều lớp lang âm thanh để tạo sự cao trào, đội hiếm hoi mang tới tiết mục tối giản được Trấn Thành khen ngợi "khả năng tiết chế năng lượng”. Nam MC còn khen ngợi Wren Evans không giành hào quang, chủ động nhường lại những phân đoạn đắt giá cho các thành viên. Ali Hoàng Dương cũng tri ân đội trưởng đã “không ăn không ngủ” để chăm chút ca khúc nhưng lại chấp nhận hát rất ít.

Tiết mục '5 tháng'.

Đội JSOL, Sơn.K, HYO và IVAN quyết định kết hợp dòng nhạc điện tử sôi động cùng âm hưởng dân gian cho ca khúc Giải cứu thế giới. Đội trưởng JSOL cho biết âm nhạc thế giới không thể thiếu Việt Nam. Trước khi vươn ra quốc tế, cần bắt đầu từ quê hương.

Xảy ra xung đột trong tư duy sáng tạo, JSOL và Sơn.K bật khóc vì bất đồng. Quang Hùng MasterD hài hước cho biết Tinh hà say hi sắp đổi tên thành Cái tôi say hi.

Nhóm mời "em xinh" Hoàng Duyên lên sân khấu, mang câu hát quen thuộc "Người ơi người ở đừng về" kết hợp nền nhạc điện tử, màn múa quạt từ các thành viên. "Anh trai" đến từ Malaysia - IVAN tự tin thể hiện phần điệp khúc bằng tiếng Việt.

Tiết mục 'Giải cứu thế giới'.

Nhóm Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, CoolKid và CAPTAIN BOY mang đến LAVIEM với thể loại Jerk kết hợp J-Pop (Pop Nhật Bản). Đây là lần đầu thể loại Jerk xuất hiện tại "Vũ trụ say hi". Tiết mục xây dựng hình ảnh hài hước, giải trí: Phiên tòa tình yêu. Nhân vật nữ chính là khách mời Uyển Ân.

Điểm nhấn của ca khúc là phân đoạn hát tiếng Nhật của các thành viên. Uyển Ân cho biết được Pháp Kiều nhớ tới nên đã mời tham gia tiết mục.

Tiết mục 'LAVIEM'.

Sau 5 tiết mục, LAVIEM của đội QuangHùng MasterD dẫn đầu, mang về điểm số tuyệt đối cho các thành viên. Theo sau lần lượt là đội HURRYKNG, CONGB, JSOL, Wren Evans.

Trấn Thành gửi lời tâm sự đặc biệt tới Ali Hoàng Dương, cho rằng cuối cùng cũng có cơ hội dành một lời khen cho nam ca sĩ - điều ở mùa trước anh chưa có cơ hội thực hiện.

Livestage 4 khép lại với Ali Hoàng Dương, JSOL, HYO, IVAN, KIMLONG phải chia tay chương trình.

5 'anh trai' tiếp theo bị loại. Như vậy, chỉ còn 15 cái tên trụ lại chương trình.

Ảnh, video: BTC