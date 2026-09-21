Ưu đãi độc quyền, phát triển hệ thống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Với người mắc bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe là hành trình dài, đòi hỏi duy trì việc sử dụng thuốc, theo dõi sức khỏe và hình thành những thói quen phù hợp. Trong hành trình đó, người bệnh và gia đình không chỉ cần thuốc mà còn cần thông tin, công cụ và sự hỗ trợ phù hợp.

Từ nhu cầu này, Pharmacity ra mắt “Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe”, dành cho người bệnh mạn tính, gia đình và người chăm sóc. “Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe” xây dựng hệ thống quyền lợi gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe lâu dài của hội viên. Người bệnh có thể tích điểm, tiếp cận đa dạng sản phẩm, dịch vụ từ thuốc, thuốc chuyên biệt đến tư vấn dược sĩ, hỗ trợ theo dõi một số chỉ số sức khỏe và giao thuốc tận nơi, giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên thuận tiện hơn.

Đại diện Pharmacity cắt băng khai trương “Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe” tại Hà Nội. Ảnh: Pharmacity

Ngoài các quyền lợi dành cho hội viên, “Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe” được xây dựng như một mô hình kết nối nhiều điểm chạm quanh người bệnh. Trên các nền tảng số của Pharmacity, người dùng có thể tiếp cận thông tin về bệnh học, lời khuyên từ bác sĩ thông qua các chương trình hỏi đáp và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.

Thành viên “Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe” sẽ được hưởng ưu đãi riêng tại Pharmacity. Ảnh: Pharmacity

Pharmacity cũng tiếp tục ứng dụng, phát triển công nghệ để hỗ trợ người bệnh trong quá trình chăm sóc hằng ngày, như nhắc uống thuốc, theo dõi sức khỏe, quản lý bệnh, lưu trữ lịch sử đơn thuốc... Việc kết hợp giữa nền tảng số và hệ thống nhà thuốc giúp người dùng có thêm công cụ theo dõi và chủ động chăm sóc sức khỏe, thay vì chỉ tìm đến khi phát sinh nhu cầu.

Đồng thời, thông qua quá trình tương tác với hội viên, Pharmacity có thêm cơ sở để hiểu rõ nhu cầu, thói quen và những vấn đề người bệnh thường gặp. Đây là nguồn thông tin quan trọng để hệ thống tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm và phát triển các giải pháp phù hợp hơn với từng nhóm người bệnh.

Dược sĩ Pharmacity hỗ trợ người dân kiểm tra các chỉ số theo dõi sức khỏe cơ bản tại sự kiện ra mắt “Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe” diễn ra tại TP.HCM. Ảnh: Pharmacity

“Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe” cũng được xây dựng với sự đồng hành của mạng lưới chuyên gia, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện và các hãng dược phẩm uy tín như Bayer, AstraZeneca… Sự kết nối này góp phần tạo nền tảng để phát triển các hoạt động tư vấn, cập nhật kiến thức và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng nhóm bệnh mạn tính.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, cho biết: “Chăm sóc sức khỏe đang ngày càng được nhìn nhận như một hành trình liên tục, trong đó mỗi điểm chạm đều có thể tạo ra giá trị cho người bệnh. Với Pharmacity, “Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe” là bước tiến trong hành trình mở rộng vai trò của nhà thuốc, từ điểm cung ứng sản phẩm trở thành điểm kết nối thiết thực hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe của người dân. Chúng tôi tin rằng khi nhà thuốc được đặt trong một hệ sinh thái có sự kết nối giữa người bệnh, gia đình, dược sĩ, cơ sở y tế và công nghệ, mỗi điểm chạm đều có thể tạo thêm giá trị và góp phần hình thành một hành trình chăm sóc chủ động, liên tục hơn cho cộng đồng”.

Từ nhà thuốc đến hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người bệnh mạn tính

Sự ra đời của “Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe” thể hiện định hướng của Pharmacity trong việc mở rộng vai trò của nhà thuốc trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với người bệnh mạn tính, phần lớn quá trình chăm sóc diễn ra ngoài cơ sở khám chữa bệnh, khi họ phải duy trì dùng thuốc, theo dõi sức khỏe và chủ động nhận biết các dấu hiệu bất thường để kịp thời đến bệnh viện. Đây cũng là khoảng thời gian hệ thống nhà thuốc sẽ phát huy thế mạnh, trở thành điểm hỗ trợ quan trọng với người bệnh mạn tính.

Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe hướng đến góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh mạn tính. Ảnh: Pharmacity

Tại “Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe”, người bệnh có thể tiếp cận kiến thức y khoa chính thống, trao đổi với dược sĩ về việc sử dụng thuốc, sử dụng các công cụ hỗ trợ theo dõi và nhắc dùng thuốc, đồng thời thuận tiện tiếp cận sản phẩm, dịch vụ phù hợp tại hệ thống nhà thuốc. Như vậy, câu lạc bộ không chỉ cung cấp thông tin hay quyền lợi riêng cho hội viên, mà hướng tới tạo một hành trình chăm sóc thuận tiện và chủ động hơn cho người bệnh mạn tính.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, cho biết: “Chúng tôi không thể thay thế bác sĩ hay cơ sở khám chữa bệnh nhưng khi chuyên môn dược, công nghệ và mạng lưới nhà thuốc được kết nối đúng cách, Pharmacity sẽ trở thành mắt xích hữu ích trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho người bệnh mạn tính”.

Sự kiện ra mắt “Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe” thu hút sự chú ý đông đảo khách hàng. Ảnh: Pharmacity

Với mạng lưới hơn 1.100 nhà thuốc đạt chuẩn GPP và gần 5.000 dược sĩ trên toàn quốc, Pharmacity đang tận dụng lợi thế về độ phủ, chuyên môn dược và công nghệ để phát triển một mô hình cung cấp dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện đại, lấy nhu cầu thực tế của khách hàng làm trọng tâm. Định hướng này là nền tảng để Pharmacity tiếp tục mở rộng các giải pháp chăm sóc sức khỏe, đưa những sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ chuyên môn đến gần hơn với người dân.

Thu Loan