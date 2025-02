Ngày 19/2, Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT làm việc, ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông P.D.T (69 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) về hành vi “Cung cấp thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Lực lượng chức năng làm việc với ông P.D.T. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông T. đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy tại các cơ quan Trung ương.

Đồng thời, ông T. cũng có hành vi xúc phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát tán thông tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội.

Qua làm việc, ông T. nhận thức rõ sai phạm của mình, cam kết gỡ bỏ những thông tin sai lệch và không tái phạm.

Công an TP Cần Thơ cho biết, Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” - là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, mang lại hiệu quả cao trong tổ chức bộ máy, giúp giảm cấp trung gian, giảm biên chế, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cắt giảm thủ tục hành chính... qua đó tạo được sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ mạnh mẽ từ người dân.