Ngày 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Pháp ngữ (FrancoTech 2026) được tổ chức nhân dịp hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng.

Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech). Ảnh: TTXVN

Thưa ngài Thủ tướng Campuchia Hun Manet,

Thưa ngài Tổng thống Emmanuel Macron,

Thưa toàn thể quý vị,

1. Trước hết, tôi nhiệt liệt chúc mừng Vương quốc Campuchia đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech 2026), qua đó góp phần củng cố không gian hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ Pháp ngữ. Đây là biểu hiện sinh động của việc cộng đồng Pháp ngữ từ chia sẻ một ngôn ngữ đến chia sẻ không gian và động lực phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt. Tôi tin rằng, FrancoTech năm nay sẽ kiến tạo những cơ hội hợp tác mới giữa các chính phủ, nhà đầu tư, doanh nghiệp Pháp ngữ.

2. Chúng ta đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu dưới tác động mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới đang làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế - xã hội và phương thức quản trị. Những chuyển động đó đặt ra yêu cầu làm thế nào để những tiến bộ khoa học, công nghệ trở thành cơ hội phát triển cho các quốc gia, doanh nghiệp và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

3. Kể từ khi định hình không gian kinh tế Pháp ngữ tại hội nghị cấp cao lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997, hợp tác kinh tế trong cộng đồng Pháp ngữ đã đạt được những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác, do nhiều nguyên nhân, còn chưa được khai thác đầy đủ. Sự phát triển của khoa học, công nghệ, kinh tế số đang mở ra cho chúng ta những cơ hội chưa từng có để thu hẹp khoảng cách địa lý, tăng cường kết nối, mở rộng thị trường. Các doanh nghiệp, từ khắp các châu lục, có điều kiện thuận lợi hơn để tham gia vào các chuỗi giá trị xuyên biên giới, tiếp cận đối tác, tri thức, nguồn vốn và công nghệ.

Tôi tin rằng, đây là thời điểm cộng đồng Pháp ngữ càng cần đưa hợp tác khoa học, công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ. Tôi đề nghị chúng ta tập trung thúc đẩy các hướng hợp tác trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, xác định rõ ưu tiên và có hành động cụ thể để thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số. Để làm điều này, chúng ta cần nghiên cứu tổ chức một hội nghị Bộ trưởng về kinh tế số Pháp ngữ nhằm tăng cường điều phối chính sách, trong đó xác định các chính sách hợp tác kinh tế số, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hợp tác thương mại, đầu tư trên môi trường số.

Thứ hai, tăng cường kết nối hợp tác đổi mới sáng tạo trong Cộng đồng Pháp ngữ. Tôi mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc chia sẻ tri thức, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong không gian kinh tế Pháp ngữ, đưa các thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống. Chúng ta cần thúc đẩy cách tiếp cận kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có mô hình “ba nhà trong Cộng đồng Pháp ngữ”, gắn kết Nhà nước, nhà nghiên cứu và nhà doanh nghiệp để cùng nhau nghiên cứu, phát triển và đưa công nghệ vào thực tiễn. Tôi hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học giữa công ty Viettel Campuchia (Metfone) - Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, thể hiện bước triển khai cụ thể, thiết thực của mô hình hợp tác này.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, đặc biệt chú trọng thanh niên và phụ nữ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Điều này giúp nâng cao năng lực thích ứng và khả năng tham gia của người lao động vào nền kinh tế số.

Thứ tư, lựa chọn những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế bổ trợ giữa các nước thành viên phục vụ cho phát triển kinh tế số Pháp ngữ, trong đó có hạ tầng công nghệ số, hệ sinh thái thương mại điện tử, công cụ thanh toán số, giải pháp quản trị doanh nghiệp… Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm, bao trùm và vì con người, góp phần xây dựng một hệ sinh thái AI Pháp ngữ năng động, an toàn, tin cậy, góp phần thu hẹp khoảng cách số và tạo động lực mới cho phát triển bền vững.

4. Về phần Việt Nam, với việc xác định khoa học, công nghệ là động lực cho giai đoạn phát triển mới, chúng tôi đề cao vai trò tiên phong của doanh nghiệp, vai trò then chốt của các nhà khoa học và vai trò kiến tạo của Nhà nước. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước và đối tác Pháp ngữ trong những lĩnh vực giàu tiềm năng như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi xanh. Chúng tôi hoan nghênh các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng khai thác cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư số với các thị trường Pháp ngữ. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các thành viên Pháp ngữ triển khai các hoạt động cụ thể để thúc đẩy kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong không gian Pháp ngữ.

5. Tôi tin tưởng rằng FrancoTech 2026 sẽ mở ra những cơ hội mới để hiện thực hóa tinh thần “Một cộng đồng Pháp ngữ, một tương lai số”, chuyển tầm nhìn thành hành động, biến các sáng kiến thành những kết quả hợp tác cụ thể.

Chúc Diễn đàn FrancoTech 2026 thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn các quý vị!