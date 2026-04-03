Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Báo Công an nhân dân phát hành số đầu tiên (1/11/1946 - 1/11/2026) và 31 năm hình thành, phát triển của ấn phẩm Văn nghệ Công an, Báo Công an nhân dân chính thức phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn Vận hội mới giai đoạn 2026–2027.

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện, bồi dưỡng các cây bút văn xuôi, đồng thời góp phần phản ánh sinh động hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Với tên gọi Vận hội mới, cuộc thi không giới hạn đề tài, song đặc biệt khuyến khích các tác phẩm xoay quanh chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống. Đây được xem là nguồn cảm hứng giàu chất liệu hiện thực, gắn với đời sống xã hội và những đóng góp thầm lặng của lực lượng công an.

Cuộc thi bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày 3/4/2026 đến hết ngày 1/4/2027.

BTC mở rộng đối tượng dự thi tới tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt độ tuổi, miễn là có sáng tác truyện ngắn bằng tiếng Việt. Đáng chú ý, cuộc thi cũng khuyến khích sự tham gia của các nhà văn chuyên nghiệp cũng như các tác giả trong lực lượng công an nhân dân.

Các tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng Việt, có độ dài không quá 7.000 từ, trình bày dưới dạng bản đánh máy, ưu tiên gửi file Word. Mỗi tác giả có thể gửi từ 1 đến 3 tác phẩm.

Tác phẩm tham dự phải là sáng tác mới, chưa từng công bố trên bất kỳ phương tiện truyền thông, ấn phẩm hay nền tảng số nào, đồng thời chưa in trong các tuyển tập hoặc sách riêng. Đặc biệt, các tác phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tác sẽ không được chấp nhận.

Cuộc thi bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày 3/4/2026 đến hết ngày 1/4/2027 (tính theo dấu bưu điện hoặc thời điểm nhận email).

Hội đồng giám khảo gồm nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình văn học uy tín, chia thành hai vòng sơ khảo và chung khảo. Đáng chú ý, vòng chung khảo do nhà thơ Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam làm Trưởng ban.

Ngoài ra, cuộc thi còn có sự tham gia của nhóm tư vấn chuyên môn gồm những tên tuổi lớn như nhà văn Hữu Ước và nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm: 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 15 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 10 triệu đồng; 4 giải Tư, mỗi giải 5 triệu đồng.