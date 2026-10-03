Theo thông cáo chính thức từ tập đoàn khai khoáng đa quốc gia Aura Minerals, công ty này đã ký thỏa thuận với Cơ quan Cơ sở hạ tầng Giao thông Quốc gia Brazil (DNIT) để di dời đoạn quốc lộ BR-226 chạy qua khu vực mỏ vàng Borborema.

Thỏa thuận này được xem là bước ngoặt quan trọng, mở thêm khả năng khai thác 670.000 ounce vàng.

Theo thỏa thuận, Aura Minerals chịu toàn bộ chi phí thiết kế, xây dựng, bồi thường và các yêu cầu về môi trường liên quan đến việc di dời tuyến đường.

Điều này đồng nghĩa chi phí di dời tuyến đường không được đặt lên ngân sách nhà nước theo thỏa thuận với DNIT.

Đoạn quốc lộ BR-226 chạy qua khu vực mỏ vàng Borborema được di dời để nhường chỗ cho việc mở rộng khai thác. Ảnh: Aura Minerals

Theo báo cáo kỹ thuật của Aura Minerals, tuyến BR-226 từ lâu là một trong những trở ngại lớn nhất đối với kế hoạch khai thác mỏ Borborema.

Con đường này cắt ngang khu vực thân quặng chính tại Fazenda São Francisco, cách thành phố Currais Novos khoảng 28km về phía đông.

Toàn bộ khu vực khai thác rộng khoảng 735ha, trong đó phần phía Bắc rộng 586 ha và phần phía Nam rộng 149ha. Quốc lộ này đã chia cắt dự án thành hai nửa biệt lập, khiến việc khai thác trở nên phức tạp và kém hiệu quả.

Việc di dời quốc lộ sẽ giúp kết nối hai khu vực này thành một mỏ khai thác thống nhất, cho phép mở rộng hố khai thác lộ thiên và thu hồi nhiều vàng hơn từ các thân quặng đã được xác định.

Để thực hiện điều này, Aura Minerals sẽ xây dựng một tuyến đường thay thế dài khoảng 5,3km cho BR-226. Đây là một khối lượng công việc không nhỏ, nhưng đổi lại, giá trị kinh tế thu được là rất lớn.

Việc điều chỉnh kế hoạch giúp bổ sung khoảng 670.000 ounce vàng, tương đương 20,8 tấn, vào trữ lượng có thể khai thác của dự án, nâng tổng lượng vàng lên khoảng 46 tấn, tăng 82% so với ước tính trước đó.

Tổng trữ lượng vàng có khả năng khai thác của dự án được nâng lên khoảng 46 tấn vàng, với hàm lượng trung bình 1,13 gram vàng trên mỗi tấn quặng.

Mỏ vàng Borborema thu hút khoảng 180 triệu USD đầu tư. Khi mở rộng, địa phương nơi khai thác sẽ được hưởng tới 60% nguồn thu từ Quỹ bồi hoàn tài nguyên khoáng sản (CFEM). Ảnh: Mark Agnor

Con số này được xây dựng dựa trên một chương trình thăm dò quy mô lớn, trong đó các chuyên gia đã phân tích dữ liệu từ 1.370 lỗ khoan cùng hơn 74.000 mẫu quặng thu thập tại khu vực dự án.

Không chỉ trữ lượng tăng, giá trị kinh tế của dự án cũng cao hơn hẳn. Giá trị hiện tại ròng (NPV) sau thuế đạt 612,5 triệu USD, trong khi tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) sau thuế ở mức 42,8%, cho thấy dự án sinh lời rất tốt.

Borborema là mỏ khai thác lộ thiên đã thu hút khoảng 180 triệu USD để xây dựng hạ tầng, nhà máy chế biến và các công trình phụ trợ. Dự án bắt đầu sản xuất thương mại từ ngày 23/9/2025, sau gần 19 tháng xây dựng.

Theo kết quả sản xuất sơ bộ, Borborema sản xuất gần 31.300 ounce vàng trong nửa đầu năm 2026, tương đương khoảng 975kg.

Khi vận hành toàn bộ công suất, mỏ được kỳ vọng đạt sản lượng khoảng 65.000 ounce vàng mỗi năm, tương đương khoảng 2,6 tấn vàng.

Theo kế hoạch khai thác mới, tuổi thọ của mỏ sẽ đạt khoảng 20 năm 5 tháng, giúp dự án duy trì hoạt động ổn định trong hơn hai thập kỷ.

Việc mở rộng mỏ cũng được kỳ vọng sẽ giúp Brazil thu thêm nhiều tiền từ Quỹ bồi hoàn tài nguyên khoáng sản (CFEM). Theo quy định của Brazil, vàng chịu mức CFEM 1,5%.

Số tiền thu được này sẽ được chia theo tỷ lệ: 60% cho chính quyền đô thị nơi khai thác, 15% cho bang, 15% cho các đô thị bị ảnh hưởng và 10% nộp về ngân sách liên bang.

Ông Rodrigo Barbosa, Chủ tịch kiêm CEO của Aura Minerals, nhận định: "Thỏa thuận này là một cột mốc quan trọng, giúp tăng tốc đáng kể việc tạo ra giá trị tại khu vực Borborema".

Theo Aura Minerals, US SEC, Nasdaq, MarketScreener