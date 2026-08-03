Ngày 26/3/2026, AngloGold Ashanti công bố kết quả nghiên cứu tiền khả thi của dự án vàng Arthur tại bang Nevada, Mỹ.

Dự án Arthur xác lập trữ lượng khoáng sản ban đầu 4,9 triệu ounce vàng, tương đương khoảng 152,4 tấn, trong 88 triệu tấn quặng. Trung bình, mỗi tấn quặng chứa 1,75 gram vàng và 2,76 gram bạc.

Với quy mô này, Arthur không chỉ là một trong những dự án lớn nhất của AngloGold Ashanti, mà còn là dự án vàng mới đáng chú ý tại Mỹ đang được đẩy mạnh phát triển trong năm 2026.

Câu chuyện của Arthur bắt đầu từ một nghịch lý: khu vực này từng bị "đóng băng" suốt nhiều thập kỷ vì kế hoạch xây dựng kho chứa chất thải hạt nhân tại núi Yucca.

Nằm tại khu mỏ Beatty, miền nam Nevada - một vùng đất có truyền thống khai khoáng lâu đời, mỏ Arthur nằm ngay trên hành lang đường sắt dự kiến phục vụ dự án núi Yucca.

Khi chính phủ liên bang chính thức hủy bỏ chương trình này vào năm 2010, những vùng đất rộng lớn mới được mở cửa trở lại cho hoạt động thăm dò khoáng sản.

Dự án mỏ vàng Arthur tại bang Nevada, Mỹ, vừa được xác nhận trữ lượng 152 tấn vàng. Ảnh: SME

AngloGold đã hành động nhanh chóng. Tập đoàn áp dụng các mô hình địa chất hiện đại và khoan thăm dò có hệ thống trên những khu vực ít được khai thác gần đây và phát hiện Silicon vào năm 2018, sau đó tiếp tục xác định, mở rộng hệ thống Merlin.

Điều đặc biệt, toàn bộ mỏ vàng này bị chôn vùi hoàn toàn, không có bất kỳ dấu hiệu nào trên bề mặt. Các nhà địa chất đã phát hiện ra nó bằng cách khoan xuống dưới các dị thường thủy ngân - một nguyên tố thường đi kèm với các hệ thống vàng ở sâu bên dưới.

Arthur không chỉ dừng ở mức "có thể có vàng". Dự án đã có nghiên cứu tiền khả thi, tức là bước quan trọng giúp doanh nghiệp xác định được một cách khá chính xác số vàng có thể khai thác, chi phí bỏ ra và sản lượng dự kiến hàng năm.

Dự án này có một lợi thế lớn: hơn 95% lượng vàng nằm trong quặng oxide - loại quặng dễ xử lý, ít tốn kém và phù hợp với khai thác quy mô lớn.

Nhờ vậy, chi phí để duy trì hoạt động khai thác được ước tính ở mức 954 USD/ounce.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 3,6 tỷ USD, mỏ dự kiến khai thác trong 9 năm, mỗi năm sản xuất khoảng 500.000 ounce (tương đương 15,6 tấn vàng). Có năm, sản lượng dự kiến còn cao hơn.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngoài 152 tấn vàng đã xác nhận, mỏ Merlin vẫn còn tiềm năng lớn: khoảng 1 triệu ounce (31 tấn) vàng đã được xác định và 5,5 triệu ounce (171 tấn) vàng đang được đánh giá thêm.

AngloGold vẫn đang tiếp tục khoan thăm dò để chuyển số vàng tiềm năng này thành trữ lượng chính thức và mở rộng thêm vùng quặng.

Sau nghiên cứu tiền khả thi, Arthur đang được AngloGold đẩy sang giai đoạn nghiên cứu khả thi đầy đủ, dự kiến bắt đầu từ quý II/2026 và hoàn tất vào quý IV/2027.

Song song với nghiên cứu khả thi, AngloGold cũng đang tiến hành các đánh giá về môi trường, nguồn nước và tác động đến cộng đồng. Đây là những bước cần thiết để xác định liệu mỏ vàng này có thực sự được đưa vào vận hành hay không.

Mục tiêu của tập đoàn là có được quyết định phê duyệt cuối cùng trước khi thập kỷ này kết thúc và bắt đầu sản xuất vào đầu thập kỷ tiếp theo.

Theo AngloGold Ashanti, E&MJ, Mining Weekly