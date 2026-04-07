Ngày 7/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tuấn Giang (42 tuổi, trú xã Quảng Phú) và Phạm Minh Cường (34 tuổi, trú huyện Ea Kar) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

70 con chó được phát hiện trong nhà đối tượng Giang. Ảnh: Hải Dương

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 10/3, Công an xã Quảng Phú kiểm tra hành chính, phát hiện tại nhà Phạm Tuấn Giang có 70 con chó còn sống bị nhốt trong lồng sắt. Nơi này được xác định vừa là điểm giết mổ, vừa là nơi tiêu thụ chó trộm cắp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bắt trộm.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, Phạm Minh Cường và một đối tượng tên Loài (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi trộm, sau đó mang bán cho Giang để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng chuẩn bị đèn pin, ớt bột, cần chích điện gắn dây thòng lọng, băng keo đen và bao tải. Đêm khuya, chúng điều khiển xe máy mang theo dụng cụ đi dò la trên các tuyến đường.

Khi phát hiện vật nuôi của người dân thả rông, Cường và Loài dùng cần chích điện khống chế, bắt giữ rồi mang về bán cho Giang.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để truy bắt các đối tượng liên quan.