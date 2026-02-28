Sáng 28/2, Công an xã Long Cang (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hai đối tượng bị bắt quả tang khi dùng súng xung điện trộm chó trên địa bàn. Đáng chú ý, trong quá trình truy đuổi, các đối tượng đã sử dụng súng điện tự chế và bình xịt hơi cay để chống trả lực lượng chức năng.

Hai đối tượng trộm chó bị khống chế cùng tang vật. Ảnh: M.Đ.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h30 ngày 27/2, khi tổ công tác Công an xã Long Cang đang tuần tra phòng, chống tội phạm trên tuyến đường trọng điểm.

Tại khu vực đông dân cư, lực lượng chức năng phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy BKS 93B1-066.25 có biểu hiện nghi vấn. Phía trước xe có một bao tải lớn, nghi chứa chó vừa bị trộm.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, hai đối tượng lập tức tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, người ngồi sau sử dụng súng điện tự chế và bình xịt hơi cay để chống trả, tìm cách tẩu thoát.

Sau khi truy đuổi qua nhiều tuyến đường, lực lượng công an đã chặn được phương tiện, khống chế hai đối tượng.

Dụng cụ gây án của hai đối tượng. Ảnh: M.Đ

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hai con chó đã chết cùng các dụng cụ dùng để gây án.

Danh tính, địa chỉ của hai đối tượng đang được tiếp tục xác minh do lời khai ban đầu chưa đầy đủ.

Công an xã Long Cang đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.