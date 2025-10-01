Bé gái sơ sinh nặng 3kg bị bỏ rơi ở Khánh Hòa. Ảnh: N.X

Sáng 1/10, UBND phường Ninh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan để chăm sóc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, đồng thời tiến hành phát thông báo tìm kiếm thân nhân của cháu bé.

Trước đó, vào khoảng 2h20 cùng ngày, Công an phường Ninh Hòa nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện bé gái, nặng khoảng 3kg, được đặt trong một giỏ nhựa màu xanh phía sau ngôi miếu thuộc tổ dân phố Quang Đông.

Lực lượng chức năng đã đưa bé đến cơ sở y tế để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. May mắn là sức khỏe bé gái hiện hoàn toàn bình thường. Chính quyền địa phương đang tích cực tổ chức chăm sóc bé trong lúc chờ đợi người thân đến nhận.