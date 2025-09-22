Ngày 17/8, cảnh sát huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang nhận được tin báo từ một người tự xưng là bạn của chị Zheng Yu. Người này cho biết đã nhiều ngày không liên lạc được với chị Zheng nên lo ngại có chuyện chẳng lành.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã tìm tới nhà chị Zheng và phát hiện người này tử vong từ nhiều ngày trước.

Căn phòng trọ gác xép rộng khoảng 10m2 bừa bộn nhưng không có dấu hiệu phạm tội hay tự tử. Nạn nhân được cho là đã đột tử. Trong phòng, cảnh sát phát hiện một bé trai 2 tuổi, cơ thể lấm lem, mặc áo phông và chiếc tã bẩn, theo SCMP.

Căn phòng bừa bộn khi cảnh sát phát hiện. Ảnh: SCMP

Phía cảnh sát tìm thấy vỏ nhiều đồ ăn vặt như thạch, hoa quả, một quả bí ngô gặm dở, trà thảo mộc rải rác trên giường. Đây được cho là những thức ăn giúp cậu bé 2 tuổi duy trì sự sống sau khi mẹ tử vong.

Sau đó, một người hàng xóm đưa cậu bé về nhà để tắm rửa, thay quần áo và cho ăn, trước khi chuyển tới bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy cậu bé không có thương tích về thể chất.

Có thể cậu bé đã sống sót bằng những thức ăn có sẵn trong căn hộ. Ảnh: SCMP

Người hàng xóm cho biết đã ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ phòng trọ nhưng gõ cửa nhiều lần mà không thấy ai phản hồi. Một người khác lại nghe thấy tiếng trẻ khóc rất nhiều nhưng chỉ nghĩ là trẻ quấy khóc bình thường.

Chị Zheng là mẹ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn. Cha mẹ của chị đều bị khuyết tật trí tuệ, sống nhờ trợ cấp xã hội. Chị có 3 người con từ 3 mối quan hệ khác nhau, trong đó 2 đứa con lớn ở với bố.

Người quen cho biết, chị Zheng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, từng chia sẻ trên mạng xã hội việc tiêm thuốc, theo dõi huyết áp và đường huyết.

Người họ hàng tên Chen Lin cho biết, chị Zheng từng khẳng định sẽ nương tựa vào cậu con út khi về già, thậm chí từng dọa tự tử để giành quyền nuôi con. Vì vậy, khả năng chị tự tử để bỏ lại con một mình là rất khó xảy ra.

Hiện cậu bé được cha ruột đón về chăm sóc. Ảnh: SCMP

Cha ruột của cậu bé cho biết, con trai sinh tháng 2/2023. Sau khi chia tay, anh thỉnh thoảng liên lạc nhưng bị chị Zheng chặn từ tháng 2/2025. Cậu bé hiện được cha ruột chăm sóc.

Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng chia sẻ nỗi lo khi biết người cha này đang nuôi 5 người con khác.

Nguyên nhân tử vong của Zheng Yu đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.