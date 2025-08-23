Ngày 23/8, lãnh đạo xã Chư A Thai (Gia Lai) xác nhận, trong khi đi hái nấm, người dân vừa phát hiện một bộ xương người đã phân hủy trong rừng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, ba thanh niên gồm: Rmah H., Rô Th., Siu N. cùng trú tại thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai lên rừng để hái nấm.

Khi đến khu vực thôn Thanh Thượng (xã Chư A Thai) thì phát hiện một chiếc áo khoác màu trắng đen, tay áo cột vào một dây thắt lưng được quấn trên cành cây. Dưới mặt đất, cách cành cây khoảng 2,5m có một bộ xương.

Nghi bộ xương này là hài cốt người, nhóm thanh niên đã trình báo cơ quan chức năng.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức mai táng cho người xấu số. Ảnh: CTV

Nhận được thông tin, Công an xã Chư A Thai đã nhanh chóng có mặt hiện trường để nắm bắt thông tin và xác minh sự việc. Do vụ việc xảy ra khá lâu nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính và nhân thân của nạn nhân.

Để phục vụ cho công tác nhận dạng sau này, lực lượng chức năng đã thu mẫu xương và các vật dụng như quần áo, thắt lưng... nghi là của nạn nhân. Trước mắt, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức mai táng cho người xấu số.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.