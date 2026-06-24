Sáng 24/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai đã có buổi làm việc với UBND phường Tân Phú và các xã lân cận về tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Trước đó, tại trại chăn nuôi gia công của một hộ dân ở khu phố Trà Cổ 11, phường Tân Phú, đàn lợn thịt hơn 1.900 con bỗng xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Qua kiểm tra thực tế vào ngày 16/6, lực lượng chức năng ghi nhận 27 con lợn chết, 355 con có dấu hiệu bệnh, nghi mắc dịch tả lợn châu Phi. Mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi đến Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương 2 để xét nghiệm. Kết quả xác định đàn lợn tại trại đã mắc dịch tả lợn châu Phi.

Lực lượng chức năng Đồng Nai tiến hành tiêu hủy số lợn nhiễm bệnh. Ảnh: A.X

Đến nay, toàn bộ số lợn tại trại đã được tiêu hủy theo quy định. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chuyên môn nhận định một trong những yếu tố nguy cơ có thể liên quan đến điều kiện chăn nuôi chuồng hở, nhiều côn trùng trung gian như ruồi, muỗi.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, nhận định tình hình dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Ông đề nghị UBND phường Tân Phú khẩn trương hoàn thiện báo cáo về các ổ dịch, công tác xử lý và biện pháp phòng, chống dịch.

Các khu vực xuất hiện ổ dịch phải thực hiện nghiêm việc vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất tại chuồng nuôi và khu vực xung quanh. Chủ hộ, cơ sở chăn nuôi có động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc buộc phải tiêu hủy phải tiêu độc, khử trùng đầy đủ, không để mầm bệnh phát tán ra môi trường.

Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu địa phương theo dõi chặt các điểm chôn lấp lợn bệnh, kiểm tra nguồn nước gần khu vực tiêu hủy, bảo đảm an toàn môi trường. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường kiểm soát hoạt động chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc.

Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản được giao phối hợp với các địa phương rà soát số hộ nuôi, trang trại, tổng đàn gia súc, gia cầm để đưa vào hệ thống dữ liệu chăn nuôi, không để tình trạng chăn nuôi tự phát, không phép tồn tại.