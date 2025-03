Ngày 18/3, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động của chủ tài khoản facebook “Thảo Nguyên_shop” do có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của Nguyễn Trọng Quyết và Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Tài khoản facebook “Thảo Nguyên­_shop” thường xuyên đăng tải các hình ảnh, video về Shop Thảo Nguyên­ do Nguyễn Trọng Quyết (SN 1981) và Nguyễn Thị Thảo Nguyên (SN 1991, cùng trú tại 366 Trần Nhân Tông, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) làm chủ cơ sở, để bán các mặt hàng gia dụng, thời trang với số lượng lớn, giá thành rẻ hơn nhiều so với thị trường, có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, các sản phẩm quần áo, giày, dép, túi, ví cùng hàng loạt mặt hàng là đồ gia dụng, tiêu dùng được chất thành đống nằm la liệt từ khu vực cổng đến kho chứa bên trong nhà ở.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp. Đồng thời thừa nhận hàng hóa được nhập chủ yếu trên nền tảng thương mại điện tử từ nhiều địa điểm khác nhau.

Quần áo, giày, dép, túi, ví cùng hàng loạt mặt hàng gia dụng, tiêu dùng được chất thành đống nằm la liệt từ khu vực cổng đến kho chứa bên trong nhà ở. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Đối chiếu với các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với ông Nguyễn Trọng Quyết, hộ kinh doanh Shop Thảo Nguyên về hành vi “Kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ”. Đồng thời buộc tiêu hủy tất cả hàng hóa vi phạm theo quy định.