Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng Bằng khen cho tập thể Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa. (Ảnh: Danh Thành)

Đồng hành cùng dân tộc trong cuộc chuyển mình

Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa do Đức Bổn sư Ngô Tự Lợi sáng lập vào ngày 5/5 năm Đinh Mão (1867). Trải qua nhiều biến cố lịch sử, Đức Bổn sư Ngô Lợi đã chọn khu vực núi Tượng, nay là Chùa Tam Bửu - Phi Lai (khóm An Định A, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) làm nơi hoằng khai đạo pháp.

Trong hai cuộc kháng chiến, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa góp phần che chở cán bộ, vận động nhân dân, cưu mang thương binh, đóng góp sức người, sức của; nhiều tín đồ và chức sắc đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hiện có gần 80.000 người theo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, sinh sống tại 16 tỉnh, thành phố trong cả nước, riêng tại An Giang có trên 36.000 người.

Theo báo cáo tại Đại hội, tính riêng trong 5 năm qua, chức sắc và tín đồ Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã đóng góp trên 24 tỷ đồng cho công tác từ thiện xã hội, chăm lo người nghèo, hỗ trợ học sinh, giúp người bệnh khó khăn, cứu trợ thiên tai… Đặc biệt, xây dựng mới 15 căn nhà và sửa chữa 12 căn nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 - 2024. (Ảnh: Danh Thành)

Với tôn chỉ hành đạo “Tu nhân - Học phật” và đường hướng hành đạo “Hành tứ ân - Sống hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết dân tộc”, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa cùng người theo đạo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham gia tích cực các hoạt động từ thiện tại địa phương, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho công cuộc đổi mới đất nước.

Sống tốt đời, đẹp đạo, tiếp tục xây dựng quê hương

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ đã ghi nhận, biểu dương tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, vai trò tích cực của giáo hội trong củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng quê hương thanh bình, phát triển và nghĩa tình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện để giáo hội hoạt động đúng pháp luật, đúng giáo lý, đúng đạo tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cũng mong muốn các chức sắc, chức việc và bà con trong Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt phương châm cốt lõi “Hành tứ ân - Sống hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Danh Thành)

Tăng cường công tác vận động chức sắc, chức việc, thân bằng trong toàn đạo chấp hành nghiêm túc và gương mẫu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, đặc biệt là thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, gắn hoạt động đạo sự với việc xây dựng nếp sống văn hóa mới.

“Trong bối cảnh sáp nhập, việc giữ vững sự ổn định, đoàn kết nội bộ và thống nhất trong hành đạo là yếu tố then chốt. Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn chánh pháp, giáo lý chơn truyền của Đức Bổn Sư, luôn lấy việc báo đáp Tứ Ân, thực hành Hiếu Nghĩa làm căn bản tu hành, chung tay, góp sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang xây dựng tỉnh nhà ngày thêm phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc…”, ông Lê Trung Hồ nhấn mạnh.