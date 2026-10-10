Sự kiện thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa cùng đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND xã Vân Đình khẳng định đây là dịp để địa phương lắng nghe những tư vấn khoa học và kinh nghiệm thực tiễn nhằm xác định giải pháp phù hợp nhất cho di tích trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND xã Vân Đình.

Di sản tâm linh và nơi địa linh nhân kiệt

Phủ Ứng Thiên được xếp hạng di tích cấp Thành phố vào năm 2025. Theo Tiến sĩ Nguyễn Viết Cường, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, nơi đây thờ Quốc mẫu Liễu Hạnh - một trong "Tứ bất tử" Việt Nam cùng Ngọc nữ Thủy Tinh phu nhân. Ngôi phủ mang quy mô kiến trúc đền truyền thống, in đậm dấu ấn nghệ thuật thời Nguyễn qua từng viên gạch cổng phủ đến các hạng mục công trình.

Bên cạnh giá trị tín ngưỡng, Phủ Ứng Thiên còn nằm trên mảnh đất Vân Đình giàu truyền thống hiếu học và yêu nước. Đây là vùng đất sản sinh và gắn liền tên tuổi với nhiều nhà khoa bảng, danh sĩ như Hoàng giáp Nguyễn Thượng Hiền hay Thái tử Thiếu Bảo Dương Lâm - tác giả bài ca trù nổi tiếng Hồng Hồng Tuyết Tuyết.

Ông Nguyễn Viết Cường, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa.

Ông Cường chỉ ra nhiều bài học thực tiễn từ các quốc gia như Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong việc ứng xử với di sản.

"Kinh nghiệm quốc tế cho thấy môi trường văn hóa cần được coi là tài nguyên quan trọng để phát triển bền vững. Trong đó, chính quyền địa phương đóng vai trò cốt lõi qua việc lập và thực hiện quy hoạch.

Việc bảo vệ di tích không chỉ dừng lại ở vùng lõi kiến trúc mà phải mở rộng ra cảnh quan xung quanh và kết hợp bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể. Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp liên ngành nhằm tránh tổn hại đến không gian di sản, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn quản lý hiện đại để tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh", ông Cường nhấn mạnh

Mở hướng đi cho du lịch tâm linh và thể chế quản lý

Đưa ra giải pháp trực tiếp cho Phủ Ứng Thiên, GS.TS Trịnh Sinh (Đại học Văn hóa Hà Nội) nhấn mạnh nguyên tắc tối thượng là phải trùng tu, tôn tạo dựa trên yếu tố nguyên gốc. Ông đề xuất cần nghiên cứu sâu hơn về vị trí của Phủ Ứng Thiên trong mạng lưới thờ Mẫu để kết nối với các đền nổi tiếng khác như Phủ Tây Hồ, Phủ Giầy, Đền Sòng Sơn, Đền Chín Giếng... từ đó hình thành nên tuyến du lịch tâm linh liên vùng. Việc ứng dụng công nghệ số và internet để truyền thông quảng bá cũng là phương án cần thiết nhằm thu hút du khách quốc tế.

Ở góc độ thể chế, TS. Nguyễn Tri Phương (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) gợi mở việc thành lập Hội đồng tư vấn di sản Phủ Ứng Thiên. Hội đồng gồm đại diện cộng đồng thực hành, chuyên gia và chính quyền sẽ có tiếng nói bắt buộc đối với các quyết định can thiệp vào vùng lõi di tích hay quy chế lễ hội. Ngoài ra, việc phát triển ẩm thực địa phương gắn với mùa lễ hội cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Phủ Ứng Thiên được xếp hạng di tích cấp Thành phố vào năm 2025.

Về phương án quy hoạch tổng thể, ông Nguyễn Khắc Chung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vân Đình cho biết, di tích sẽ được tôn tạo đồng bộ. Các công trình chính như Tam quan, Tiền tế, Trung cung, Hậu cung sẽ nằm trên trục thần đạo hướng Tây Nam. Các hạng mục phụ trợ như lầu chuông, gác trống, nhà trưng bày sắc phong, hồ bán nguyệt và giếng ngọc được bố trí cân đối xung quanh nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Điệp tái khẳng định quan điểm xuyên suốt của địa phương là bảo vệ tối đa tính nguyên bản và sự tôn nghiêm của di tích. Địa phương xác định đây là quá trình dài hạn, tuyệt đối không nóng vội hay chạy theo khai thác thương mại đơn thuần, quyết tâm hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phủ Ứng Thiên Nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 40km về phía Tây Nam, thuộc địa bàn vùng đất cổ Vân Đình, Phủ Ứng Thiên là di tích Lịch sử - Văn hóa có vị thế và giá trị văn hóa vô cùng đặc biệt. Tọa lạc bên phố Nguyễn Thượng Hiền, Phủ Ứng Thiên là không gian tâm linh linh thiêng phụng thờ Mẫu Liễu Hạnh - một trong "Tứ bất tử" của văn hóa Việt, cùng Tam tòa Thánh Mẫu và Ngọc nữ Thủy Tinh phu nhân. Qua các triều đại lịch sử, sự linh ứng và công lao hộ quốc an dân của Tiên chúa tại đây đã được ghi nhận trang trọng qua các đạo sắc phong thời Nguyễn và được lưu giữ bền bỉ trong tâm thức nhân dân. Không chỉ là nơi gìn giữ nghệ thuật kiến trúc truyền thống và văn hóa diễn xướng dân gian đặc sắc, Phủ Ứng Thiên còn là biểu tượng sinh động của Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Không chỉ là không gian tâm linh linh thiêng, Phủ Ứng Thiên còn là biểu tượng cho khát vọng bình quyền, che chở con người trước những thăng trầm của lịch sử. Sự hiện diện của ngôi phủ giữa trung tâm xã Ứng Hòa ngày nay chính là một "bảo tàng sống" kết tinh trọn vẹn những giá trị nhân văn sâu sắc của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chính vì vậy, đứng trước dự án tu bổ và tôn tạo hiện nay, việc bảo tồn tính chân xác và phát huy những giá trị lịch sử - nghệ thuật độc đáo của Phủ Ứng Thiên không chỉ là trách nhiệm với quá khứ, mà còn là giải pháp gìn giữ một mảnh hồn cốt tinh túy của bản sắc di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Ảnh: Duy Khánh