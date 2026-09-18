Chất lượng sống thực chất bắt đầu từ tư duy phát triển

Mỗi vùng đất khi bước vào một chu kỳ phát triển mới đều đứng trước một lựa chọn: khai thác nhanh những lợi thế đang có, hay phát triển có chọn lọc để những giá trị ấy được bồi đắp trong nhiều năm sau.

Một Sơn Trà đang chuyển mình cần những biểu tượng mới.

Bài toán này càng đáng chú ý tại Sơn Trà. Giá trị của vùng đất đã được định hình từ trước thời điểm những công trình mới xuất hiện, bởi địa hình bán đảo, biển, núi, hệ sinh thái tự nhiên cùng nhịp sống đặc trưng của một khu vực nằm sát trung tâm Đà Nẵng.

Trong tiến trình phát triển đô thị, những lợi thế ấy tạo sức hút cho bất động sản, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cách các dự án mới hiện diện. Bởi một dự án có thể hoàn thành trong vài năm, nhưng dấu ấn của nó trên diện mạo đô thị có thể kéo dài hàng thập kỷ.

Trở lại với câu chuyện của Sơn Trà, phát triển một dự án bất động sản không đơn thuần là đưa biển hay núi vào tầm nhìn căn hộ, mà là chuyển hóa những giá trị tự nhiên và nhịp sống địa phương vào cách tổ chức không gian, cảnh quan và trải nghiệm sống. Tất yếu, thách thức này đặt nhà phát triển bất động sản một vai trò lớn hơn trong việc cung ứng sản phẩm ra thị trường: góp phần định hình diện mạo tiếp theo của khu vực.

MBLand và khát vọng kiến tạo biểu tượng mới tại Sơn Trà

MBLand gia nhập Đà Nẵng ở thời điểm thị trường đã trải qua nhiều chu kỳ phát triển và không thiếu những dự án cao cấp. Với một người đến sau, bài toán không phải bổ sung thêm một sản phẩm tương tự, mà là tìm ra khoảng trống để tạo nên dấu ấn riêng. Với bề dày kinh nghiệm hàng thập kỷ cùng năng lực và tầm nhìn của một doanh nghiệp bất động sản uy tín, MBLand đã lựa chọn Sơn Trà làm điểm khởi đầu cho khát vọng kiến tạo một biểu tượng mới.

Khát vọng ấy được MBLand gửi gắm vào The Camellia Son Tra - Da Nang. “Camellia” lấy cảm hứng từ hoa trà, mang biểu trưng nét thanh quý và sức sống bền bỉ. Những phẩm chất ấy cũng trở thành cảm hứng để MBLand định hình một không gian sống mang bản sắc riêng, tiếp nối tinh thần Sơn Trà trong nhịp sống đương đại của Đà Nẵng.

Kiêu hãnh hiện diện tại giao lộ Lê Văn Lương – Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, Đà Nẵng, The Camellia Son Tra – Da Nang tọa lạc giữa miền đất hội tụ vẻ đẹp của núi, biển và nhịp sống đô thị phồn hoa.

Tọa lạc tại giao lộ Lê Văn Lương - Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, The Camellia Son Tra - Da Nang hiện diện giữa miền cảnh quan nơi núi, biển và nhịp sống đô thị gặp nhau. Từ dự án, cư dân mất chưa tới 4 phút để tiếp cận bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê, Vincom Sơn Trà, chùa Linh Ứng cùng hệ thống trường học, mua sắm và tiện ích thiết yếu. Trong khoảng 10-12 phút là cầu Rồng, cầu Sông Hàn, trung tâm hành chính và khu vực sân khấu DIFF; sân bay quốc tế Đà Nẵng cách khoảng 20 phút di chuyển.

Khoảng cách vừa đủ giữa phố và thiên nhiên tạo nên một nhịp sống riêng tại The Camellia Son Tra – Da Nang. Cư dân vẫn thuận tiện kết nối công việc, trường học và những nhu cầu thường nhật, trong khi biển, núi luôn ở gần cho những phút nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Lợi thế vị trí vì thế khi nằm ở thời gian di chuyển, mà còn ở khả năng dung hòa giữa nhịp sống thành phố và khoảng thở của thiên nhiên.

Sự cân bằng ấy được MBLand tiếp nối trong hệ tiện ích với bốn lớp Wellness, Nature, Community và Everyday Living, trải từ chăm sóc sức khỏe, kết nối thiên nhiên đến sinh hoạt gia đình và cộng đồng. Không gian vận động, những khoảng xanh thư giãn hay nơi gặp gỡ được bố trí quanh nhu cầu sống hàng ngày, để cư dân có thể vận động, nghỉ ngơi, kết nối ngay trong nơi mình sống. Với một nơi để gắn bó lâu dài, tiện ích có giá trị khi thực sự làm cho mỗi ngày sống thuận tiện và dễ chịu hơn.

Để những định hướng về kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm sống được hiện thực hóa, MBLand đã lựa chọn đồng hành cùng các đối tác uy tín trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, quản lý vận hành và tài chính. Mỗi đơn vị đảm nhiệm một mắt xích chuyên môn, từ chất lượng công trình, hoàn thiện không gian đến tiêu chuẩn dịch vụ sau khi cư dân về ở.

Sự tham gia của các thương hiệu trong nước và quốc tế cũng cho thấy cách MBLand theo đuổi The Camellia Son Tra – Da Nang: một dự án được đầu tư bài bản từ ý tưởng đến vận hành, để những giá trị đặt ra trên bản vẽ có thể được duy trì trong đời sống thực tế.

Sức hút của The Camellia Son Tra - Da Nang đã sớm được thể hiện ngay trong đợt mở bán đầu tiên, khi 98% quỹ căn được đợt 1 đã có chủ. Kết quả này cho thấy sự quan tâm và đón nhận của khách hàng đối với dự án, đồng thời tạo dấu ấn cho bước khởi đầu của MBLand tại thị trường Đà Nẵng.

Sự kiện mở bán The Camellia Son Tra - Da Nang thu hút đông đảo khách hàng tham dự, với 98% quỹ căn đợt 1 đã có chủ.

Hiện với tổng giá chỉ từ 1,72 tỷ đồng, khách hàng đã có thể trở thành chủ nhân một căn hộ tại The Camellia Son Tra - Da Nang. Dự án đồng thời đưa ra các phương án tài chính linh hoạt, với mức vay lên tới 70% giá trị căn hộ; tối đa 18 tháng không phải trả gốc và lãi hoặc lựa chọn ân hạn nợ gốc tới 3 năm. Tùy phương thức thanh toán, khách hàng được hưởng mức chiết khấu từ 2% đến 13% cùng chính sách miễn phí quản lý trong 12 tháng.

The Camellia Son Tra - Da Nang, Căn hộ biển kề rừng tại Sơn Trà. Địa chỉ: Giao lộ Lê Văn Lương – Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, Đà Nẵng Phát triển dự án: MBLand Phát triển kinh doanh: WeLand Website: https://thecamellia.vn Hotline: 097 5555 769

(Nguồn: MBLand)