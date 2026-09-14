Dự án nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng, có vốn đầu tư hơn 537 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Đây là nút giao quan trọng, được xem là cửa ngõ phía Tây kết nối vào trung tâm thành phố, có lưu lượng phương tiện lớn.

Dự án xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa Quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trong đó, xây cầu vượt đường cao tốc trên Quốc lộ 14B; tận dụng, mở rộng cầu hiện trạng trên tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan để kết nối thẳng với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đồng thời hoàn thiện hệ thống các nhánh rẽ đảm bảo an toàn cho phương tiện chuyển làn và nhập làn.

Ghi nhận ngày 30/8, trên công trường, các kỹ sư, công nhân được chia thành nhiều mũi thi công. Cầu vượt trên Quốc lộ 14B đang được triển khai, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện. Các nhánh kết nối vào cao tốc tiếp tục thi công nền đường, cấp phối đá dăm.

Kỹ sư Trần Thanh Tân, Chỉ huy trưởng công trường, cho biết tổng khối lượng thi công dự án đến nay đạt khoảng 55%. Nhà thầu đang tập trung vào hai hạng mục chính là cầu vượt và nền đường.

Hình ảnh nút giao phía Tây Đà Nẵng sau 9 tháng thi công:

Dự án nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Bà Nà.

Dự án xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa Quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trong đó, xây cầu vượt trên Quốc lộ 14B; tận dụng, mở rộng cầu hiện trạng trên tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan để kết nối thẳng với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đồng thời hoàn thiện hệ thống các nhánh rẽ...

Trong ảnh là phối cảnh của dự án. Ảnh: G.X

Đây là nút giao“cửa ngõ” phía Tây kết nối vào trung tâm thành phố, có lưu lượng phương tiện lớn.

Sau 9 tháng thi công, đến nay khối lượng công trình đã đạt khoảng 55%. Trong ảnh là phần cầu vượt đường cao tốc Quốc lộ 14B đã cơ bản hoàn thiện kết cấu hạ tầng

Các dầm cầu bê tông cốt thép đúc sẵn được tập kết tại công trường, chuẩn bị cho công tác lao lắp dầm cầu vượt.

Phía tây của cầu vượt cao tốc sẽ kết nối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B đang triển khai thi công.

Công nhân thi công xuyên lễ, thực hiện hạng mục mở rộng nền đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Các nhánh rẽ tại khu vực nút giao đang được triển khai lu nền và gia cố mái taluy.

Tại nút giao sẽ bao gồm 4 nhánh rẽ phải trực tiếp (được hoàn thiện từ phần đã đầu tư) và bổ sung mới 4 nhánh rẽ trái gián tiếp. Toàn bộ các nhánh rẽ được thiết kế với bề rộng từ 8m đến 10,5m, đảm bảo an toàn cho các phương tiện chuyển làn và nhập làn.

Thực hiện công tác đo độ chặt nền đường cấp phối đá dăm nền đường, anh Võ Đình Thân cho biết, các công nhân đang tập trung thi công để đưa nút giao sớm hoàn thành.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, dự án có ý nghĩa chiến lược, nhằm giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông tại nút giao hiện hữu, đồng thời khai thác tối đa hiệu quả tuyến cao tốc. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây, đồng thời mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội...