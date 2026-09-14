Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đầu mối kết nối quan trọng ở phía Tây thành phố, đang dần thành hình sau 9 tháng thi công.
Dự án nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng, có vốn đầu tư hơn 537 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.
Đây là nút giao quan trọng, được xem là cửa ngõ phía Tây kết nối vào trung tâm thành phố, có lưu lượng phương tiện lớn.
Dự án xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa Quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trong đó, xây cầu vượt đường cao tốc trên Quốc lộ 14B; tận dụng, mở rộng cầu hiện trạng trên tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan để kết nối thẳng với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đồng thời hoàn thiện hệ thống các nhánh rẽ đảm bảo an toàn cho phương tiện chuyển làn và nhập làn.
Ghi nhận ngày 30/8, trên công trường, các kỹ sư, công nhân được chia thành nhiều mũi thi công. Cầu vượt trên Quốc lộ 14B đang được triển khai, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện. Các nhánh kết nối vào cao tốc tiếp tục thi công nền đường, cấp phối đá dăm.
Kỹ sư Trần Thanh Tân, Chỉ huy trưởng công trường, cho biết tổng khối lượng thi công dự án đến nay đạt khoảng 55%. Nhà thầu đang tập trung vào hai hạng mục chính là cầu vượt và nền đường.
Hình ảnh nút giao phía Tây Đà Nẵng sau 9 tháng thi công: