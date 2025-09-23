Ngày 23/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” liên quan đến vụ án mua bán, sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ.

Các bị cáo gồm: Trần Văn Thành (SN 1982), Đào Văn Thái (SN 1973, cùng ngụ TPHCM); Nguyễn Văn Hảo (SN 1988), Vũ Duy Tư (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Hải Dương

Theo cáo trạng, các bị cáo nói trên biết rõ chất 6-Benzylaminopurine (gọi là "nước kẹo") là hóa chất không được phép sử dụng trong sản xuất giá đỗ vì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Loại hóa chất này giúp giá đỗ phát triển nhanh hơn, đồng đều, thân mập to và rễ ngắn, từ đó tăng lợi nhuận kinh doanh.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, các bị cáo vẫn sử dụng hóa chất này để sản xuất giá đỗ tại cơ sở của Vũ Duy Tư và Nguyễn Văn Hảo (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan điều tra xác định, Thành và Thái đã cung cấp hóa chất cho Tư để sản xuất hơn 7.200kg giá đỗ, trị giá hơn 168 triệu đồng.

Ngoài ra, Thành cũng bán hóa chất này cho Hảo để sản xuất hơn 3.000kg giá đỗ, trị giá hơn 70 triệu đồng.

Trong quá trình mua bán hóa chất, Thành thu lợi bất chính 6,36 triệu đồng, Thái thu lợi bất chính 2,5 triệu đồng.

Đến ngày 15/12/2024, hành vi của các bị cáo đã bị lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và bắt giữ.

Căn cứ vào các tình tiết, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thành 4 năm tù; Vũ Duy Tư và Đào Văn Thái mỗi người 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hảo 1 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.