Ngày 19/6, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Hảo (SN 1982, trú huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vũ Văn Hảo là tài xế điều khiển chiếc xe tải, gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 6 người trong 1 gia đình tử vong vào trước Tết Nguyên đán Đinh Tỵ vừa qua.

Theo HĐXX, ngày 12/1, Hảo điều khiển ô tô tải lên huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mua lá dong về bán. 17h cùng ngày, Hảo dừng xe trên dốc thuộc tỉnh lộ 443D (bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) để hỏi tìm người bán lá dong rồi điều khiển xe xuống dốc.

Tuy nhiên, quá trình điều khiển, xe tải lao nhanh, tông vào nhà anh Và Bá Do (SN 1996, trú tại bản Thăm Hín) nằm bên trái đường. Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ anh Do cùng con dâu và các cháu (từ 3 đến 8 tuổi) đang có mặt trong nhà.

Hậu quả, 6 người trong gia đình anh Do tử vong. Sau vụ tai nạn, Vũ Văn Hảo đã đến công an đầu thú. Sau đó, Hảo đã bồi thường cho phía bị hại 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là do khi điều khiển xe xuống dốc, tài xế Hảo không thực hiện thao tác vào số để đảm bảo an toàn kỹ thuật, cho xe chạy vào chế độ số 0 (số mo), thả phanh tay xe trôi tự do, dẫn tới ô tô chạy với tốc độ cao nơi địa hình nguy hiểm, phức tạp nên không làm chủ được tốc độ.

Bị cáo Vũ Văn Hảo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: L.T

Tại phiên tòa, Vũ Văn Hảo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Vũ Văn Hảo khai, khi phát hiện xe lao nhanh, bị cáo cố gắng vào số và đạp phanh nhưng không có kết quả. Trong quá trình cố gắng xử lý, tài xế Hảo cho rằng bản thân “như bị che mắt”, mất hết lý trí và hoảng sợ.

Phát hiện xe tải đang lao xuống, hướng đi thẳng vào căn nhà bên trái đường, ngay trên vực, tài xế này cố gắng đánh lái sang phải để đâm vào vách núi, tránh tai nạn thảm khốc nhưng không thành công.

Bị cáo Vũ Văn Hảo bày tỏ sự hối hận khi gây tai nạn khiến 6 người tử vong. Vụ việc cũng ám ảnh tâm lý người đàn ông này suốt thời gian qua. Nam bị cáo mong muốn đại diện các nạn nhân thông cảm, tha thứ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hảo 8 năm tù giam.