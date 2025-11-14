Li Jiang (tên đã được thay đổi), 36 tuổi, cư trú tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) lựa chọn can thiệp y khoa nhằm giảm cân với kỳ vọng cải thiện ngoại hình trước buổi ra mắt bố mẹ bạn gái.

Trong nhiều năm, Li phải đối mặt với tình trạng thừa cân khó kiểm soát, thường xuyên ăn quá mức và không duy trì được chế độ sinh hoạt lành mạnh. Anh cao 1m74 nhưng nặng tới hơn 134kg, mức cân nặng gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày.

Người đàn ông Trung Quốc thừa cân đã tử vong sau 3 ngày phẫu thuật thu nhỏ dạ dày. Ảnh: SCMP

Theo chia sẻ của anh trai Li, thời gian gần đây, Li bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới. Cả hai dự định về gặp gia đình hai bên và chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Lo lắng về ngoại hình và muốn tạo thiện cảm với gia đình bạn gái, Li tự nguyện lựa chọn phẫu thuật giảm cân.

“Mọi chuyện đang tiến triển tốt nên em ấy muốn giảm bớt cân nặng trước khi ra mắt hai bên. Li làm vậy vì đã tính chuyện kết hôn”, người anh cho SCMP biết.

Ngày 30/9, Li được đưa vào Bệnh viện Nhân dân số 9 ở Trịnh Châu để chuẩn bị phẫu thuật. Ca mổ diễn ra ngày 2/10 và ban đầu được đánh giá là thành công. Li được chuyển vào phòng hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi và ngày hôm sau chuyển về khoa điều trị thường.

Tuy nhiên, sang ngày 4/10, tình trạng của Li chuyển biến xấu. Khoảng 6h40 phút, nhân viên y tế phát hiện anh ngừng thở và lập tức đưa trở lại ICU để cấp cứu. Dù được can thiệp khẩn cấp, Li không qua khỏi và tử vong vào ngày 5/10 vì suy hô hấp.

Ban đầu, ca phẫu thuật của Li có vẻ diễn ra thuận lợi và anh được chuyển về phòng bệnh thường. Ảnh: QQ

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm đáng kể trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối nhưng cũng nhấn mạnh rủi ro của phẫu thuật giảm cân. Một số ý kiến cho rằng, bất kỳ ca phẫu thuật nào liên quan đến đường tiêu hóa đều tiềm ẩn biến chứng, dù được thực hiện trong điều kiện tiêu chuẩn.

Gia đình Li đang chờ kết quả khám nghiệm để làm rõ những thắc mắc liên quan đến quy trình điều trị. Trong khi đó, dư luận tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc và chờ câu trả lời chính thức từ cơ quan y tế.