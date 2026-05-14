Trong bối cảnh xã hội hiện đại thay đổi nhanh chóng, xu hướng giáo dục hiện đại không còn chỉ tập trung vào việc đào tạo “học sinh giỏi”, mà hướng đến nuôi dưỡng những cá nhân có bản sắc riêng, biết phát huy thế mạnh và phát triển toàn diện. Đây cũng là triết lý mà Hệ thống Trường phổ thông Liên cấp Phenikaa (Phenikaa School) kiên định theo đuổi trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục khác biệt.

Tại Phenikaa School, mỗi học sinh được tạo điều kiện để khám phá năng lực cá nhân, phát triển tư duy độc lập và trưởng thành theo cách riêng của mình. Nhà trường hướng tới mục tiêu giúp học sinh không chỉ đạt kết quả học tập tốt, mà còn hình thành nội lực, khả năng thích nghi và tinh thần học tập suốt đời.

Khai phá tư duy, truyền cảm hứng và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo

Triết lý “Học để trưởng thành, sống trong hạnh phúc” được Phenikaa School hiện thực hóa thông qua hệ thống chương trình đào tạo đồng bộ, chú trọng cân bằng giữa tri thức, công nghệ, nghệ thuật, thể chất và kỹ năng toàn cầu.

Phenikaa School xây dựng môi trường học tập, nơi mỗi học sinh được khám phá năng lực riêng, theo đuổi đam mê để tỏa sáng theo cách riêng. Ảnh: Phenikaa School

Trong đó, chương trình STEM là một trong những điểm nhấn nổi bật của nhà trường. Phenikaa School nằm trong Top 5% trường STEM tiêu biểu toàn cầu do tổ chức STEM.org Educational Research (SER) công nhận. Chương trình được triển khai xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, kết hợp giữa đào tạo đại trà và bồi dưỡng chuyên sâu cho học sinh có năng lực nổi trội trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Phương pháp học tập thực hành, trải nghiệm giúp học sinh phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.

Bên cạnh đó, chương trình tiếng Anh được xây dựng theo lộ trình bài bản với hệ thống giáo trình tiêu chuẩn quốc tế, giúp học sinh phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Không chỉ hướng đến các chứng chỉ quốc tế như Cambridge, TOEFL hay IELTS, chương trình còn giúp học sinh hình thành khả năng giao tiếp tự nhiên và sự tự tin trong môi trường hội nhập.

Trong lĩnh vực công nghệ, chương trình Tin học - ICT được thiết kế phù hợp theo từng cấp học, giúp học sinh sớm xây dựng nền tảng tư duy máy tính, năng lực số và kỹ năng quản lý thông tin. Thông qua các dự án thực tiễn, sân chơi học thuật và cuộc thi công nghệ quốc tế, học sinh được khuyến khích phát triển tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ trong thời đại số.

Song song với học thuật, Phenikaa School chú trọng phát triển cân bằng thể chất và cảm xúc thông qua chương trình Giáo dục thể chất và Nghệ thuật. Các hoạt động âm nhạc, mỹ thuật, biểu diễn nghệ thuật hay thể thao không chỉ giúp học sinh phát triển tư duy thẩm mỹ mà còn rèn luyện tinh thần kỷ luật, khả năng hợp tác và lối sống tích cực.

Đặc biệt, chương trình kỹ năng sống thế kỷ 21 được xây dựng với mục tiêu đào tạo thế hệ công dân toàn cầu có năng lực hội nhập, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách và trách nhiệm cộng đồng.

Hệ thống không gian chức năng đồng bộ, phục vụ phát triển toàn diện

Không chỉ đầu tư vào chương trình đào tạo, Phenikaa School còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái học tập hiện đại nhằm tạo điều kiện tối ưu cho học sinh phát triển toàn diện.

Một góc không gian học tập xanh tại Phenikaa School. Ảnh: Phenikaa School

Trong khuôn viên xanh rộng gần 30.000m2, các phòng học được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt và tích hợp công nghệ hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho các phương pháp dạy học tích cực như học theo dự án, thảo luận nhóm hay trình bày ý tưởng.

Hệ thống phòng học chuyên sâu gồm phòng thí nghiệm, thư viện mở, phòng máy tính, phòng học iPad và không gian Maker Space rộng gần 1.000m² được đầu tư bài bản, phục vụ hoạt động sáng tạo, nghiên cứu và thực hành công nghệ của học sinh.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng âm nhạc, mỹ thuật, nhà thi đấu đa năng, bể bơi bốn mùa, sân bóng đá và sân bóng rổ ngoài trời cũng được đầu tư đồng bộ nhằm tạo môi trường học tập năng động, giúp học sinh phát triển hài hòa cả về trí tuệ, thể lực và cảm xúc.

Bể bơi bốn mùa tại Phenikaa School được đầu tư hiện đại, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và thiết bị cần thiết. Ảnh: Phenikaa School

Nền tảng cho chất lượng giáo dục bền vững

Theo đại diện nhà trường, cơ sở vật chất chỉ là một phần trong hành trình xây dựng chất lượng giáo dục bền vững. Giá trị cốt lõi vẫn nằm ở đội ngũ giáo viên, triết lý giáo dục và khả năng đồng hành cùng học sinh trong quá trình trưởng thành.

Tại Phenikaa School, đội ngũ giáo viên được chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại và phát triển năng lực dẫn dắt học sinh trong môi trường giáo dục đổi mới.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đề cao trải nghiệm và năng lực cá nhân, Phenikaa School hướng tới xây dựng môi trường nơi học sinh không chỉ học để đạt thành tích, mà còn học để hiểu bản thân, phát triển nội lực và trưởng thành trong hạnh phúc.

(Nguồn: Phenikaa School)