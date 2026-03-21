Từng là "huyền thoại phòng máy" đến biểu tượng 20 năm bền bỉ

Ra mắt năm 2006, Phi Đội (tiền thân là Cao Bồi Không Gian) đã tạo nên một cuộc “cú hích” cho thị trường game Việt khi mở ra kỷ nguyên không chiến ngoài vũ trụ. Trong ký ức của thế hệ 8x, 9x, hình ảnh những chiếc Gear rực lửa trên màn hình dày cộm nơi quán net đã trở thành một phần không thể thiếu của thanh xuân.

Hai thập kỷ trôi qua, những “phi công” năm nào giờ đã bước vào ngưỡng U40, U50, trở thành những trụ cột của gia đình. Thế nhưng, chỉ cần một lần chạm tay vào “cần lái”, nghe lại âm thanh quen thuộc của “chiến trường” năm xưa, niềm đam mê chinh phục bầu trời trong họ lại bùng cháy nguyên vẹn và mãnh liệt như thuở đầu.

Trong bối cảnh thị trường game ngày càng cạnh tranh khốc liệt, Phi Đội lựa chọn một hướng đi riêng, xây dựng bản sắc khác biệt thay vì chạy theo xu hướng đại trà. Không chỉ duy trì hoạt động ổn định, tựa game còn liên tục đầu tư nhằm nâng cao trải nghiệm dành cho cộng đồng người chơi.

Tựa game tập trung phát triển hệ thống tính năng, lối chơi không chiến đặc trưng, tư duy chiến thuật nhạy bén và mở rộng các hoạt động cộng đồng, từ giải đấu cho đến những sân chơi kết nối ngoài đời thực. Đồng thời, tựa game cũng mở cánh cổng chào đón lớp game thủ trẻ gia nhập đội, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa thế hệ “phi công” kỳ cựu và tân binh Gen Z, cùng nhau tiếp lửa đam mê và chinh phục bầu trời.

Lý giải sức hút của một tựa game tồn tại với thời gian

Sức hút của Phi Đội đến từ những trận không chiến giàu kịch tính, nơi ranh giới giữa thắng và bại đôi khi chỉ nằm ở một cú lộn vòng hay một pha phóng tên lửa chính xác. Trò chơi mở ra không gian bầu trời rộng lớn, mang lại cảm giác tự do cùng trải nghiệm điều khiển phi cơ sống động cho người chơi.

Bên cạnh gameplay, Phi Đội còn xây dựng nên một cộng đồng gắn bó hiếm có. Những hạm đội, những tổ đội chiến đấu được hình thành qua từng trận chiến, nơi người chơi phối hợp chiến đấu và duy trì sự kết nối lâu dài. Với nhiều game thủ, Phi Đội không chỉ là một trò chơi, mà còn là nơi lưu giữ những mối quan hệ và kỷ niệm kéo dài qua nhiều năm.

Từ cột mốc 20 năm - Đầu tư mạnh cho hành trình phát triển dài hạn

Ra mắt Phi Đội 3 - Cao Bồi Không Gian trở lại

Bước sang cột mốc 20 năm, nhà phát hành VTC Game đã mạnh tay đầu tư để Phi Đội tiếp tục khẳng định vị thế. Sự xuất hiện của Phi Đội 3 (chính thức ra mắt vào 25/1/2026) chính là lời khẳng định đanh thép cho sức sống mãnh liệt của tựa game này.

Chiến dịch OOH quy mô lớn

Tại các tuyến phố sầm uất tại Hà Nội và TP.HCM những ngày này, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chiến đấu cơ huyền thoại xuất hiện trên các bảng quảng cáo ngoài trời (OOH) khổng lồ. Việc "phủ sóng" đường phố minh chứng cho tiềm lực và sự trân trọng của NPH dành cho một tượng đài 20 năm tuổi.

Hệ sinh thái Esports hướng đến sự chuyên nghiệp

Từ Galaxy Cup đến Legend Cup, Phi Đội đã chuyển mình mạnh mẽ theo hướng thể thao điện tử chuyên nghiệp. Hệ thống giải đấu được đầu tư bài bản, giải thưởng lớn và công tác tổ chức chỉn chu đã biến những trận không chiến thành màn trình diễn kỹ năng thượng thừa.

Sức sống bền bỉ bởi những "hạm đội" không bao giờ tắt lửa

Ít ai ngờ rằng sau hai thập kỷ, bầu trời Phi Đội vẫn nhộn nhịp như những ngày đầu. Các hạm đội huyền thoại như Tửu, ae3 miền, Manowar, BCU Legend, immortality, chienthan, Fantasy VN, Dragon,... hay các cơ trưởng kỷ cựu như bá kiến, Bg chuong my, Ben10, Vanhaishing, King of men, Bomber, Acura, Mộc, AnhCz, Thắng Caca, Hải NP, Delta_V vẫn đang hoạt động, đồng hành cùng hành trình 20 năm phát triển của game.

