Ngành công nghiệp game Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng tại khu vực Đông Nam Á.

Tổng quy mô thị trường game ở Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng lên 7,14 tỷ USD vào năm 2026. Trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã liên tục có nhiều nỗ lực để phát triển ngành này.

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn quan tâm đến việc phát triển ngành game tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Trong năm 2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã hoàn thiện Chiến lược quản lý và phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Cũng trong năm 2024, Bộ TT&TT đã tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm để kết nối các nhà sản xuất và phát hành game trong và ngoài nước, đáng chú ý là ngày hội game Việt Nam 2024 - Vietnam Game Verse 2024, diễn ra từ ngày 11-12/5/2024 tại TPHCM.

Đây là lần thứ hai sự kiện với quy mô và số lượng tổ chức, doanh nghiệp tham gia tăng gấp nhiều lần so với năm trước. Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của các tập đoàn công nghệ lớn nước ngoài như Google, Meta, TikTok, Roblox, Riot, Apple…

Sự kiện đã thu hút hơn 40 nghìn người tham dự trong 2 ngày (tăng gấp đôi so với Vietnam Gameverse 2023) với hơn 60 tổ chức, doanh nghiệp tham gia (tăng gấp 3 lần so với Vietnam Gameverse 2023, số lượng doanh nghiệp nước ngoài tham dự tăng gấp 5 lần so với năm 2023).

Nhiều giải thi đấu thể thao điện tử quốc tế cũng đã chuyển về tổ chức tại Việt Nam năm 2024; các hoạt động hỗ trợ, ươm mầm tài năng cho các startup, các sinh viên ngành game và công nghệ cũng liên tục được đưa ra.

Điển hình là chương trình tìm kiếm dự án game tiềm năng (Game Hub), lần đầu tiên được tổ chức và đã trao giải cho 6 tựa game của 6 studio chuyên nghiệp và 5 tựa game của 5 nhóm sinh viên các trường đại học, cao đẳng với các thể loại, chủ đề đa dạng như: giáo dục, hỗ trợ học tập, bảo vệ môi trường… thể hiện sức sáng tạo và năng lực làm game không thua kém các công ty lớn trong khu vực.

Ngoài ra, Bộ TT&TT đã phối hợp và thúc đẩy các đơn vị có liên quan triển khai các chương trình đào tạo nhân lực ngành game một cách chính quy và chuyên sâu lần đầu tiên tại Việt Nam.

Đơn cử như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố chương trình thiết kế và phát triển game, bắt đầu tuyển sinh từ năm 2024; Ra mắt Trung tâm đào tạo VTC Game Academy với sự kết hợp giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Cao đẳng TT&TT cùng các doanh nghiệp lớn về công nghệ trên thế giới như Google, Microsoft.

Một điểm nhấn nữa cho thấy ngành game Việt phát triển, đó là vào tháng 11/2024, TPHCM đã tổ chức “Hội nghị triển khai quy định pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng Internet tại TPHCM”, xác định game là một ngành công nghiệp cần được tạo không gian phát triển mới.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Hoà, Trưởng phòng Thông tin điện tử - Sở TT&TT TPHCM, đề xuất giải pháp TPHCM cần tạo ra một không gian phát triển mới cho ngành game bằng cách thúc đẩy thực thi các chính sách về chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Thử nghiệm những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và chuỗi khối trong phát triển các tựa game mang tính giáo dục, văn hóa truyền thống.

Để thúc đẩy ngành game phát triển trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Hoà cho rằng, việc xây dựng một hệ sinh thái cho ngành game, bắt đầu bằng các chương trình đào tạo chính quy được coi là bước đầu tiên quan trọng.

Việc thu hút vốn đầu tư và hợp tác quốc tế được xem là yếu tố then chốt để ngành game Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Các doanh nghiệp game cần phải có ý tưởng sáng tạo, tầm nhìn rõ ràng và sản phẩm chất lượng để tăng cường cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.