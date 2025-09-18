Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Phi Thanh Vân cho biết cô và ông xã dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 12 năm nay.

Phi Thanh Vân và ông xã doanh nhân sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 12.

Hiện cả 2 đang tất bật chuẩn bị các khâu chụp ảnh cưới và chọn nhà hàng. Lễ cưới của họ dự kiến diễn ra tại TPHCM với số lượng khoảng 500 khách, chủ yếu là người thân, gia đình 2 bên, bạn bè, đối tác và 1 số nghệ sĩ thân thiết trong showbiz.

Phi Thanh Vân nói ông xã tin tưởng để cô quyết định mọi việc. Dù vậy, diễn viên vẫn tôn trọng, thường xuyên hỏi ý kiến và lắng nghe đóng góp của anh để ngày trọng đại diễn ra trọn vẹn nhất.

“Theo thời gian tôi trưởng thành nên tâm thế trong tình yêu - hôn nhân khác thời trẻ.

Lúc này là tình yêu bền vững, biết sống bao dung và sửa nhau. Khi 2 người yêu và đặt sự chung thủy lên hàng đầu thì đó là tình yêu gắn kết để đi đến một đám cưới”, Phi Thanh Vân chia sẻ.

Cặp đôi đồng hành, thấu hiểu trong công việc lẫn cuộc sống.

Bạn đời của Phi Thanh Vân là anh Trần Chí Phú, hơn cô gần 10 tuổi, quê miền Tây, là doanh nhân lĩnh vực xây dựng.

Trong mắt Phi Thanh Vân, bạn trai là người giỏi giang khiến cô nể phục. Dù thành đạt, anh sống bình dị, chan hòa với mọi người.

Bên cạnh anh, Phi Thanh Vân cảm giác như “công chúa”, được chiều chuộng từ sở thích đến miếng ăn, giấc ngủ.

Trước khi đến với nhau, cặp đôi đều từng trải qua đổ vỡ. Họ trân trọng tình yêu bình dị, sự bình yên lúc này. Cả 2 quan niệm lễ cưới chỉ mới là bước khởi đầu vì còn cần phải bồi đắp cho cả quãng đời còn lại.

“Tôi là 1 phụ nữ bình thường, cũng có những cảm xúc, niềm vui và nỗi buồn như bao người khác. Hơn ai hết, tôi khao khát đi đến bến bờ hạnh phúc, để được làm một người vợ, người mẹ đúng nghĩa”, Phi Thanh Vân bày tỏ.

Phi Thanh Vân ấp ủ nhiều dự án nghệ thuật, cộng đồng.

Hiện Phi Thanh Vân vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh. Cô đầu tư sản xuất phim, các chương trình truyền hình và đảm nhiệm các vai trò như Phó Trưởng Đại diện Văn phòng Miền Nam của Trung ương Hội Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam; Phó Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa, Thương hiệu Truyền thống và Phát triển Nguồn nhân lực.

Diễn viên từng thực hiện nhiều dự án phim như: Bí mật gia tộc, Tiểu tam vô hình, Tham vọng thượng lưu… Bên cạnh đó, cô cũng tổ chức 1 số show như: Nghệ sĩ nhí đa tài mùa 2, Gương mặt điện ảnh triển vọng, Diễn viên trẻ triển vọng Việt Nam…

Diễn viên bày tỏ khi tổ ấm ổn định, cô muốn dành trọn tâm huyết với các dự án mình ấp ủ, qua đó góp phần phát triển các giá trị văn hóa nghệ thuật vì cộng đồng.

Lê Minh

Ảnh, clip: NVCC